Fransız hergelelerin alayına “Angaralı” ne diyor, bak hele: “Bize her yer Şanzelize!”

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Tamer Korkmaz

Tescilli “İslam düşmanı” Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo yeni bir skandala imza attı.

Ocak 2015’te Paris’te gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin olarak başlayan yargılamanın hemen öncesinde Peygamberimiz’e “hakaret içeren karikatürleri” yayınladı.

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Charlie Hebdo paçavrasına anında Playboy kılıklı “İslam düşmanı” Emmanuel Macron’dan destek geldi…

Macron pardon Mikron, “Cumhurbaşkanı sıfatıyla vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü korumakla yükümlüğü olduğunu” söyledi.

Emmanuel’in bu laikçi taş kafasına göre “dine hakaret etmek özgürlük” kapsamında!

Kaldı ki…

Küstah Mikron’un “dine hakaret özgürlüğü” dediği, aslında “İslam’a hakaret özgürlüğüdür!”

Bu husus; Emmanuel’giller için de, Fransız Yargısı için de veya Charlie Hebdo paçavrası için de böyledir.

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Nasıl mı? Oynatalım…

Mesela, şu Charlie Hebdo, 2008’de “Yahudi Karşıtlığı” gerekçesiyle bir yazarını işten atmıştı!

On altı yıl boyunca Charlie’de hem karikatür çizen hem de hiciv yazıları kaleme alan Maurice Sinet, bir yazısındaki ifadeleri “Anti Semitik” bulunduğu için kovulmuştu!

Demek ki, nedir?

Mevzu “Yahudiler” ise Charlie Hebdo mizah dergisi için “düşünce ve ifade özgürlüğü” asla söz konusu olmuyor!

Buna karşılık, o aşağılık dergide “İslami değerlere ve Peygamberimize her türlü hakaret” serbest!

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Bir başka örneğe gidelim…

Fransız Mahkemesi 2005’te Hazreti İsa ile ilgili bir reklam afişini yasaklattı!

Fransa’daki Katolik kilisesinin şikâyetini değerlendiren mahkeme, bir tekstil firmasının kullandığı afişlerin üç gün içinde toplatılmasına hükmetmişti!

Devam: Aynı Fransız Yargısı, vaktiyle…

Charlie Hebdo paçavrası, Peygamberimiz’e hakaret eden karikatürleri ilk kez yayınladığında “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirmişti!

Üstelik…

Şubat 2014’te Charlie’yi dava etmek isteyen Fransa’daki Müslümanlara “Yargı Yolu Kapalı” tutulmuştu!

İşbu dava girişimi; “İlgili kanunun sadece Katolikleri, Protestanları ve de Yahudileri kapsadığı” vurgulanarak engellenmişti!

İşte Türkiye’deki bilumum Batı putçularının, yere göğe sığdıramadığı Fransız yargısının hakiki yüzü budur.

Bir kere daha: Demek ki, nedir?

Haçlı Zihniyeti veya Batı Kulüpçüleri yahut Fransız Laikçi Yobazlar için “düşünce ve ifade özgürlüğü” sadece kendilerine, bir de Siyonist müttefiklerine “yontmak” için vardır!

Müslümanlara gelince “düşünce ve ifade özgürlüğü” söz konusu dahi değildir!

DÜZENBAZLIK BAŞYAPITI

Emmanuel Mikron, birkaç ay önce (30 Ocak 2020) “Ermeni Soykırımı yoktur, diyene ceza verilmesi için hukuki çalışmalar yapıldığını” açıklamıştı!

Yani?

Bu mevzuda, tarihi gerçekleri anlattığınızda Fransa’dan ceza yiyeceksiniz!

Ertuğrul’gillerin Fransa’sında “düşünce ve ifade özgürlüğü” mafiş!

NE YAPMIŞLARDI?

Charlie Hebdo bahsi yeniden açılmışken…

“Batıcı” Cumhuriyet gazetesinin, pardon paçavrasının; Charlie Hebdo’nun beş yıl evvel üç milyon adet basılan on altı sayfalık özel sayısını “Dört sayfalık yazı ve karikatür seçkisi” olarak yayınladığını hatırlayalım!

Böylece…

“İçimizdeki İslam Düşmanı Charlie” olduklarını cümle aleme göstermişlerdi!

Ocak 2015’te Paris’te Charlie’ye destek için yapılan devasa yürüyüşün yukarıdan çekilmiş fotoğrafını yayınlamak suretiyle…

Birinci sayfasından mizanpajın diliyle “Haç Çıkaran” Cumhuriyet adlı kâğıt parçasından bahsediyoruz!

Charlie’ci Cumhuriyet, o karikatür seçkisini yayınladığı vakit; “destek atanlar” arasında CIA elemanları Mister Dumanlı ile Mister Uslanmaz da yer almıştı.

ARKA PLANDA KİM VAR?

Birkaç gün önce, terör örgütü DEAŞ’ın (IŞİD) sözde “Türkiye sorumlusunun” yakalanmasıyla birlikte örgütün dehşetengiz saldırı planları da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “DEAŞ terör örgütü Ayasofya Camii’ne saldırı hazırlığındaydı” dedi!

Dikkat buyurunuz:

DEAŞ, Ayasofya “müze iken” değil de…

Geçtiğimiz Temmuz’da CAMİ olarak ibadete açıldıktan sonra saldırı planlamış!

Tam da burada, hatırlayalım:

CIA Başkanlığı da yapmış olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kahpesi, “Ayasofya müze olarak kalmalı” diye seslenmişti.

Ankara kararlıydı: ABD’nin, Avrupa Birliği’nin, UNESCO’nun falan zart zurt etmelerine zerre aldırmadı ve Ayasofya yeniden cami oldu…

DEAŞ (bir başka söyleyişle, Paris’te Charlie Hebdo dergisine baskın düzenleyip de katliam yapan IŞİD) “Ayasofya’nın Cami olmasına bozuk çalıp, saldırı hazırlıyorsa” kimden talimat almış olabilir, acaba?

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Trump, 2016’daki seçim kampanyasında ne demişti:

“IŞİD’i Obama kurdu! Hilekâr Hillary de ona yardım etti!”

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Aynen, “El Kaide” örneğindeki gibi…

IŞİD de (DEAŞ); “CIA operasyonunun kod adıdır!”

https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamerkorkmaz/fransiz-hergelelerin-alayina-angarali-ne-diyor-bak-hele-bize-her-yer-sanzelize-2056131