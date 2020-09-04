Ermenistan’da OHAL kaldırıldı, 6 aylık karantina ilan edildi

Ermenistan’da Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisinden dolayı Mart ayından beri ilan edilen ve her ay düzenli olaraka uzatılan Olağanüstü hal nihayet Hükümetin sunduğu ve Parlamentonun onayladığı tasarıyla kaldırıldı.

Böylece 11 Eylül tarihinden itibaren Ermenistan’da artık OHAL olmayacak. Fakat bunun yerine 6 ay boyunca gerektiğinde hemen karantina ilan edilebileceğine dair karar alındı.

Karantina ilan etme yetkisi Hükümete, Yerevan’da Belediye başkanına, ülkenin genelinde ise farklı idari bölgelerinin yöneticilerine verildi.

Eğer salgın iki ve fazla idari bölgede yada tüm ülkede yayılsa Hükümet tüm ülkede karantina ilan edecek. Böyle durumlarda virüsün yayıldığı bölgelere girş-çıkış için özel rejimi devreye girecek.

Ayrıca, gerektiğinde toplantı ve gösteri düzenleme hakkı, mal nakliyesi ve eğitim kuruluşlarının faaliyetleri de kısıtlanabilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/04/Ermenistan-OHAL-koronavirüs/191979