AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-11

SELAHATTİN AYDEMİR

Ne yazık ki Osmanlı döneminde çok hem de pek çok geri kalmış idik. ‘A’ dan ‘Z’ ye Avrupa’da ne varsa alıyorduk. Bilim ve teknoloji yanında moda diye giyim kuşamları, ev düzenleri ve hatta ev planları bile örnek alınıyordu. Henüz Türkiye’de bugün her evde var olan bildiğimiz koltuklar o tarihte sadece zenginlere hitap ediyordu. Kimsenin evinde oturma grubu diye bir eşya yoktu. Altı kapaklı dolap, üstünde oturmak için minderler olan sedirlerde oturuyorduk. Bizim eve ilk kez koltuk 1970 yılında girdi.

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Osmanlı dönemini ve Türkiye’nin durumunu her yönden anlatmaya çalışıyorum. Ayasofya’nın müze olduğu dönemde, genel durumumuz nasıldı anlatmaya çalışıyorum.Ayasofya’nın müze olduğu 1 Şubat 1935 yılında Türkiye’de müzecilik ne durumda idi? Kaç tane müzemiz vardı? Medrese öğretiminde sanat tarihi ve arkeoloji kürsüsü var mıydı? (1)

(Düzeltme: Bu yazı içinde Ayasofya Caimii’nden ve 1935 yılından önce Türklerde müze olup olmadığını bilmediğimi yazmıştım. İnternetten öğrendim varmış. Ayasofya’dan önce 1846 yılında Topkapı Sarayının Cankurtaran tarafında bulunan AYA İRİNİ KİLİSESİ, müzeye çevrilmiş. Aya İrini Kilisesi 2500 yıl evvel yapılmış. Çok kıymetli bir tarihi var. Aya İrini Kilisesini müze yapan FETHİ AHMET PAŞA Osmanlı da müzeciliği başlatan kişidir. Ankara Etnografya Müzesi 1930 yılında açılmıştır (Gençlik Parkının karşısında) KARİYE KİLİSESİ ise 1945 te müze olmuş. Daha fazla bilgi internette var.

Bunun ayrıntısını tarihçilere bırakalım. Şu husus aşikâr gerçek ki pek çok şey Avrupa’da vardı ve bizde yoktu. Pek çok ilim dalı onlarda var bizde yoktu.

(1) İlk Müze 1846’da kuruldu. Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmet Paşa, 1846 yılında İstanbul’da AYA İRİNİ KİLİSESİ’ndeilk Türk müzesini kurdu.(İnternetten alınmıştır)

(SÜRECEK)

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-11-makale,10226.html