Yunan büyükelçiyi kabul eden İlham Aliyev: Türkler bizim kardeşimizdir, onların yanındayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Akdeniz’deki keşif konuları dahil her konuda Türkiye’yi desteklediklerini, Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri işbirliğinden de rahatsız olduklarını söyledi.

Yunanistan’ın yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos’u kabulü sırasında konuşan Aliyev, Ermenistan’ın Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri iş birliğinden rahatsız olduklarını söyledi.

Rusya’nın Ermenistan’a silah tedariki konusuna da değinen Aliyev, “Bunu sadece size söylemiyorum. Bu konuyu Rus ortaklarımızla da gündeme getirdik ve Ermenistan ile askeri iş birlikleri konusundaki endişelerimizi belirttik. Çünkü bu, Azerbaycan için önemli bir tehdit, çünkü bu silahları, askerlerimizi ve sivilleri öldürmek için kullanıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

“Her durumda Türkiye’yi destekleyeceğiz”

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe değinen Aliyev, şunları söyledi:

“Türkiye’nin sadece dostumuz ve ortağımız değil, bizim için kardeş ülke olduğu da bir sır değil. Türkiye’yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan’ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz’deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz. Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız.”

Euronews