Su-25, Ermenistan’ın güdümlü füzelere benzer hava saldırıları yapmasına izin verecek – Ermenistan Kamu Radyosu

EC Savunma Bakanlığı temsilcileri, Su-25’in yükseltimi ve onarımı konusunda Rus ortaklarla bir anlaşma imzaladı.Teknik Bilimler Adayı Rusya’nın Onurlu Askeri Pilotu Tümgeneral Vladimir Popov, Sputnik Ermenistan multimedya basın merkezindeki Moskova-Erivan çevrimiçi video köprüsünde, en son Su-25’in Ermenistan’ın güdümlü füzelerle karşılaştırılabilir hava saldırıları yapmasına izin vereceğini söyledi.

Popov’a göre Su-25’ler, küçük boyutları nedeniyle karada Su-24’lere göre daha iyi manevra yapabilirler.”Bunlar sadece kelimeler değil. General, “O uçakları şahsen uçurdum ve pilotları eğittim” dedi.Ona göre bu uçakların yeni nesli, yüksek hassasiyetli seyrüsefer ve ateşleme sistemleri ile farklılık gösteriyor.

Popov’a göre, Su-25’in silahlandırıldığı GLONASS sistemi, çekimin o kadar hassas olmasını sağlıyor ki, Suriye’deki savaş sırasında Amerikalılar başlangıçta Rus ordusunun yalnızca yüksek hassasiyetli silahlar kullandığını düşünüyordu. M-62 bombaları (1962) bile Su-25’leri 25-30 metre sapma ile hedefe ateşledi. Genele göre bu tür bir doğruluk, kontrollü saldırı araçlarının veya güdümlü bombaların her zaman avantajı olmuştur.

“Ermenistan’a yönelik Su-25’in yükseltiminin bu tür çözümleri gerektirdiğini düşünüyorum. General, “Bunların kurulumu, yeni ekipman edinmekten önemli ölçüde daha uygun maliyetli olacak” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu