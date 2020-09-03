Moskova’da bir grup Ermeni genç Lübnan Ermenilerine destek için kampanya başlattı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos tarihinde yaşanan patlama sonucunda şehrin tüm sakinleriyle birlikte burada önemli rol oynayan Ermeni toplumu da büyük zararlar gördü.

Bunun üzerine Ermenistan ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan Ermeniler Beyrut’taki kardeşlerine yardım eli uzattılar.

ABD’de gerçekleştirilen teletondan sonra online bir bağış kampanyası da Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlendi.

Moskova’da yaşayan Beyrut Ermenisi Dro Kndoyan “Birlikte Lübnan için” kampanyasını başlattı ve birçok kuruluş ve şahıslar kampanyaya destek verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/03/Moskova-Lübnan-Ermenileri/191915