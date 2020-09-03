Hükümet onayladı. Ermenistan’da rezerv eğitim kampları ilan edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti’nde, 15 Eylül – 15 Aralık 2020 tarihleri arasında, birinci yedek gruptaki sıradan, astsubaylar ve yedek personelin eğitim toplantıları her biri on gün süreyle ilan edilir. Bu konuda karar hükümetin 3 Eylül oturumunda verildi.

Proje, rapor edilmeyenler arasında yer aldı.

Kanıta göre, eğitim toplantıları rezervde kayıtlı vatandaşlara duyurulur.

1) Askeri yeteneklerin iyileştirilmesi;

2) mesleki eğitim;

3) mesleki eğitim;

4) yüksek öğrenimli astsubaylardan yedek subayların eğitimi için.

Eğitim kamplarına 524’ü özel, 82’si astsubay ve 180’i yedek subay olmak üzere toplam 786 vatandaş katılacak.

Proje, eğitim toplantılarına katılmalarını şart koşacaktır.

1) motorlu tüfek uzmanlıklarında: 15-24 Eylül 2020, 18 yedek, 1-10 Ekim 2020, 18 yedek, 6-15 Ekim 2020, 18 yedek, Ekim 2020 dahil olmak üzere 36 yedek 20-29 dahil, 21 yedekte 16-25 Kasım 2020

2) füze ve topçu alanında, 19-28 Ekim 2020 dahil 31 yedek, 3-12 Kasım 2020 dahil 132 yedek, 9-18 Kasım 2020 dahil 145 yedek;

3) hava savunma özelliklerinde: 12-21 Ekim 2020 dahil 5 yedek kuvvet, 23-29 Kasım 2020 dahil 8 yedek kuvvet;

4) 20-29 Kasım 2020 dahil iletişim uzmanlıklarında 71 yedek;

5) keşif uzmanlıklarında: 15-24 Eylül 2020, 14 yedek, 25 Eylül – 4 Ekim 2020, 57 yedek, 20-29 Ekim 2020, 72 yedek, 2020 dahil 6 yedek 17-26 Kasım

6) 23-29 Eylül 2020 de dahil olmak üzere radyo-elektronik savaş uzmanlık alanlarındaki 14 yedek;

7) 26 Ekim – 1 Kasım 2020 tarihleri arasında mühendislik uzmanlıklarında 24 yedek;

8) 29 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında 22-28 Eylül 2020, 40 yedek dahil olmak üzere teknik uzmanlıklarda 27 yedek;

9) 5-11 Ekim 2020 de dahil olmak üzere arka uzmanlık alanlarındaki 22 yedek;

10) 28 Eylül’den 7 Ekim 2020’ye kadar topografik özelliklerde 7 rezerv.

Bu karar, resmi olarak yayımlandığı günü takip eden onuncu gün yürürlüğe girecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu