Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Azerbaycan’a paralı asker gönderdiği yönündeki söylentileri doğruluyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugünkü brifingde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, Türkiye’nin Artsakh ile savaşmak için Azerbaycan’a paralı askerler sevk ettiği bilgisine değindi. Nağdalyan, “Bu bilgi gerçekten endişe verici, gerçekliğini doğruluyoruz.” Dedi. Ona göre, Azerbaycan tecrübesi dikkate alındığında, özellikle aşırılık yanlılarını dahil etme ve Türkiye’nin diğer bölgelerine terörist tedarik etme konusunda böyle bir tehlike olasılığı var.

“Bu nedenle, bu tür sorunların dolaşımına çok duyarlıyız.”

Ermenistan Kamu Radyosu