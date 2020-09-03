5000 Suriyeli Ermeni aile için Ermenistan’dan yardım paketi

Ermenistan hükümeti, Suriye başkenti Şam’da ve etraftaki bölgelerde yaşayan yaklaşık 300 Ermeni aileye şimdiye kadar yardım verdi. Sırada 4750 aile daha var.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcüsü Anna Nağdalyan, bakanlık bütçesinden Suriye Ermenilerine destek için 100.000 dolar ayrıldığını duyurdu.



Suriye, 2011’den beri iç savaş sahnesine döndü, ülke halkı gibi Suriye’li Ermeniler de bitmek bilmeyen çatışmalardan son derece etkilendi, onlardan birçoğu Ermenistan’a taşınmaya mecbur kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/03/Ermenistan-Suriye/191855