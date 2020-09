Tom Hanks’in Yeni Filmi, Hayatın Zorlukları Karşısında İmanın Önemini Vurguluyor

Tom Hanks’in “Greyhound” Adlı Filmi, savaş sırasında Hristiyanlık inancına sadık kalmayı başaran kaptan Ernie Krause’nin hikayesini konu alıyor. Yönetmen Aaron Schneider, başroldeki oyuncunun İkinci Dünya Savaşı dramasını daha da gerçekçi kıldığını vurguladı.

Yönetmen Aaron Schneider, the Christian Post haber kaynağına verdiği röportajda: “Filmin başrol karakteri Hristiyan olunca, otomatik olarak onun için değerli olan prensipleri görmeye başlarız. Savaş ile karşı karşıya kalan Hristiyan kaptan kendi inancının temel ilkelerine dayalı sınavlar ile karşılaşır; hayatın kutsallığı ve öldürmeme yasası, imanına sadık kalma ve kendine güvenme gibi konularda sınanmaya başlar. Kısacası filmin ana konusu kaptanErnie Krause’un vatanseverliği ile dini inancının gerekçeleri arasında oluşan tezatlıklar üzerine dayanmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Aaron Schneider

C.S. Forester’in “The Good Shepherd” romanından uyarlanmış olan Greyhound filmi, Şubat 1942’de Kuzey Atlantik boyunca 37 ticaret ve savaş gemisinden oluşan bir konvoyu yöneten Amerikan bir savaş gemisinin kaptanını konu alıyor. Konvoyun amacı 5 gün içerisinde Nazi denizaltılarıyla dolu bir okyanus bölgesini geçebilmek, kaptanın görevi ise hava desteği olmadan, ekibinin güvenliğini sağlamak ve riskli bölgelerden can kaybı yaşanmadan geçebilmeye dayanıyor.

Aaron Schneider, Tom Hanks ile film setinde

Tom Hanks’ın yazdığı senaryoya göre kaptan Krause, her yemek öncesi Tanrıya şükrederken görüntüleniyor. Film boyunca birçok sahnede, İbraniler 13:8 – “İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır” ayeti tekrarlanıyor. Ayrıca, Greyhound gemisini bir Alman denizaltısını kovalarken kaptan Krause’un, Süleyman Özdeyişleri 3:6 – “Yaptığın her işte RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.” ayetini fısıldaması, dini inancın gücünü bir kez daha vurguluyor.

Yönetmen Aaron Schneider: “Bence filmde bahsi geçen çoğu şey günümüzde yaşadıklarımız ile birebir örtüşüyor. Yaşadığımız bu zorlu dönem içerisinde yardım için birbirimize geliyor ve bir birlik olduğumuzu hissediyoruz. Günümüzde birlik bağını güçlü tutmak her zamankinden çok daha zor fakat bir o kadar da önemli. Vatanseverlik, eli vicdana koymakla bitmiyor bu aynı zamanda doğru ve iyi prensibine sadık kalarak kendini ve diğer insanları korumak ile alakalıdır” dedi. (O.D/cnl.news)

