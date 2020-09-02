Mesleklerinde ilk Türk-Yahudi kadınlar

Naim Güleryüz’den yeni çalışma.

Gazetemiz yazarlarından, araştırmacı Naim A. Güleryüz, son çalışmasını kitaplaştırıyor.

Kadının bilimsel ve sosyal alanındaki etkisini belirtmeyi öngören araştırması ilk olarak Şalom Dergi Temmuz-Ekim 2014’te üç bölümlük bir yazı dizisi olarak yayınlanmıştı. Güleryüz ayrıca, aynı yılın ekim – kasım ayları arasında, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinde, 28 kadını tanıtan bir sergiyi meraklılarına sunmuştu.

İlerleyen dönemde konu ile ilgili araştırmalarına devam eden Güleryüz, derlediği yeni bilgi ve meslekleri de toparlayarak, hedefi olan ‘Türk Yahudilerinin Kültür Envanteri’ projesi kapsamında bir kitap olarak yayınlamayı kararlaştırdı. Her seferinde yeni bir eklenti ve bu arada öncekilerin güncelleştirilmesi gereksinmesi sonucu yayınlama bugüne kadar uzandı. Bu arada belirlenen konu kahramanı kadınların sayısı da iki mislini aşarak 28’den 58’e ulaştı.

“Artık konuyu noktalama ve yayımlama zamanı geldi” diyen Güleryüz, şunları söyledi:

“Şüphesiz ‘ilk’, belge ve arşiv kıtlığında emin olunması zor bir kavram. Kitabın önsözünde de açıklayacağım gibi yayından sonra, bugün bildiğimiz İLK’ten DAHA İLK bir isimle karşılaştığımda bunu açıklayacak ve kitabın bir sonraki baskısında durumu düzelteceğim.”

Ancak mümkün olduğu kadar titiz davranarak muhtemel hataları olanaklar oranında daha baştan önlemek amacıyla bugün varılan tabloyu Şalom’un değerli okuyucularına sunmak ve eylül sonuna kadar gelebilecek yorumları da dikkate almak için baskıya vermeyi ekim ayına erteledim.”

Naim Güleryüz, konuyla ilgili yorum ve ek bilgisi olanların kendisine ulaşmasını heyecanla bekliyor. e-mail adresi: gulavi960@gmail.com

Amalia Frisch (Yurdumuzda ilk Yahudi kadın hekim), Prof. Dr. Nil Molinas Mandel (Onkoloji), Prof. Dr Rejin Akyüz Kebudi (Çocuk Hematolojisi Ve Onkolojisi), Prof. Dr. Sara Zarko Behar (Nöroloji), Prof. Dora Kohen (Ruh Hastalıkları), Uzm. Dr. Simone Sarfati (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), Uzm. Dr. Lidya Albukrek (Çocuk-Sağlığı ve Hastalıkları – Ergenlik), Uzm Dr. Vikt.Maden Ezgin (Kadın Hastalıkları – Jinekoloji), Uzm. Dr. Beki Benatar (Diyabetoloji ve Metabolik Hastalıklar), Uzm Dr. İnez Hazan Çukran (Dermatoloji), Uzm. Dr. Eti Loya (Narkoloji), Prof. Dr. İvet Bahar (Moleküler Biyoloji), Prof. Dr. Beki Mori Kan (Biyofizik), Nelly Ojalvo Bilen (Eczacılık), Korin Macar (diş hekimliği), Prof. Dr. Belkis İzer Halfon (Kimya), Prof. Dr. Linet Özdamar (Endüstri ve Sistem Mühendisliği), Dr. Janet Hanula Akyüz Mittei (Gökbilimi – Astronomi), Prof. Dr. Şeyla Benhabib (Siyaset Tarihi ve Felsefesi), Prof. Dr. Deniz Kandiyoti (Sosyal Psikoloji), Prof. Dr. Riva Kastoryano (Siyasal Bilgiler), Prof. Dr. Sonia Amado (Deneysel Psikoloji), Prof. Dr. Marsel Alazraki Heisel (Gerontoloji), Prof. Dr. İvet Franco (Psikanaliz), Prof. Dr. Norma Razon (Pedagoji), Uzm. Lika Behar Ovadya (Otistik Çocuk Eğitimi), Renan Koen (Müzikoterapi), Anet Nahum Gomel (Yb. Özel Okullarda Türk Md.Başyard), Av. Fani Motola (Hukuk), Prof. Dr. Ester Biton Ruben (İktisat), YMM. Raşel Çeli Coşkun (Maliye), Prof. Dr. Eti Akyüz Levi (Mimarlık-Restorasyon), Sarah Farhi Hutzinger (Resim), Beki Hodara Almaleh (Ebru), Nadia Arditti (Heykel), Suzy Hug Levi (Çağdaş Sanat, Performans, Enstalasyon), Berta Bensusen Brudo Özgün (Karikatür), Maggy Eskenazi Danon (Fotoğraf), Sara Aji (Artistik Seramik), Dalya Anter Baruh (Seramik Çömlek Sanatçısı), Eti Koen (Kumaşla Tasvir –Patchwork), Fani Hodara (Beste), Marietta Gormezano (Piyanist), Suzan Yafet Altıner (Çellist), Karen Gerşon Şarhon (Sefarad Müziği), Beki Luiza Bahar (Tiyatro Yazarı), Gentille Arditti Püller (Fransızca Şiir ve Öykü Yazarı), Ester Morguez Algranti (Yahudi İspanyolcası Şiir), Klara Perahya (Sözlük Yazarı), Rozet Hubeş (Tiyatro, Sinema, TV Oyunculuğu), Suze Leal (Mezzo Soprano), Doç. Linet Şaul (Soprano), Lilian Barokas (Bale Sanatçısı), Matilda Alçe Sakar (Basın – Muhabirlik), Beki Telvi Probst (Film Festivali), Matilda Amon/Sara Pardo (Kokartlı Turizm Rehberi), Galya Frayman Molinas (Uluslararası Şirket Üst Düzey Yönetici), Klara Farhi Kandiyoti (Sigorta Eksperi), Sara Unger (Şefkat Nişanı 1900), Raşel Naar (Şefkat Nişanı 1921)

https://www.salom.com.tr/haber-115710-mesleklerinde_ilk__turkyahudi_kadinlar.html