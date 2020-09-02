Dünya Ermenileri, Karabağ bağımsızlığının 29’uncu yıldönümünü kutluyor

Bağımsız Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) artık 29 yaşındadır.

2 Eylül 1991 tarihinde Dağlık Karabağ ve Şahumyan bölgelerinin yerel yönetim konseylerinin ortak oturumunda “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni ilan eden Beyanname” kabul edildi.

Şahumyan bölgesi daha sonra Azerbaycan’ın işgaline uğradı ve şu an işgal altında bulunuyor.

Bağımsızlık Beyannamesi kabul ediltikten sonra 10 Aralık 1991 tarihinde SSCB’nin resmi yıkılışından birkaç gün önce Dağlık Karabağ halkı referandum gerçekleştirdi ve nüfusun yüzde 99.89’u bağımsızlığa ‘Evet’ dedi.

Böylece Ermeni toprağı olan ve haksızlıkla Ermenistan’dan koparılan Artsakh ikinci bir Ermeni Cumhuriyeti olarak ortaya çıktı.

Karabağ halkı 3 Nisan 1990 tarihinde SSCB tarafından kabul edilen ve milli özerkliklere kendi statüsünü belirleme hakkını tanıyan yasadan faydalanarak yasal bir şekilde bağımsızlık sürecini başlattı ve başarıyla sona erdirdi.

Fakat Azerbaycan bu yasal sürece karşı şiddet ve terör uygulamaya başladı. 25 Eylül 1991 yılında Azerbanycan çeteleri işgal altında tuttukları Şuşi şehrinden başkent Stepanakert’e ‘Alazan’ füzeleri atıp, sivil halkını ateş altına aldılar. Böylece Karabağ savaşı patlak verdi.

Ermeni halkı başarıyla kendi ordusunu oluşturdu, kendi haklarını savunabildi ve Karabağ bağımsılığını pekiştirdi.

Azerbaycan’ın ricasıyla 12 Mayıs 1994 tarihinde Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Buna rağmen Azerbaycan günümüzde de sıkça bu ateşkes rejimini ihlal etmeye devam edip sınırlarda gerginliğe sebep oluyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/02/Ermenileri-Karabağ/191701