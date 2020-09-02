Diaspora Ermenisi uzmanlar, Ermenistan Hükümetinde çalışmaya başladı

Ermenistan Diaspora işleri Baş Komiserliği’nin yürüttüğü özel proje kapsamında 1 Eylül tarihinden itibaren Diaspora Ermeni uzmanlar programında start verildi.

Projenin ilk aşamasında farklı ülkelerden 24 Ermeni uzman artık Ermenistan’da bulunuyor. Bu ülkeler arasında Kanada, Danimarka, Rusya, Lübnan, Fransa, Norveç, İsrail, Hollanda ve Çin yer alıyorlar.

Koronavirüs pandemisine rağmen bu uzmanlar Ermenistan’a gelip kendi vatanlarının Hükümetine katkıda bulunmaya başladılar.

Projenin ilk aşaması çerçevesinde gelen Ermeni uzmalar Başbakanlıkta, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Adalet, Bilişim Teknolojileri Sanayi, Bölge İdaresi ve Altyapı, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor, Ekonomi Bakanlıklarında, Merkez Bankasında, İnsan Hakları ve Diaspore İşleri Baş Komiseri ofisinde çalışacaklar.

Katılımcılara Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan kabul etti ve başarılar diledi.

Katılımcılar kendi geleceklerini Ermenistan’da gördüklerini ve vatana geri dönüşünün başlangıç noktasında olduklarını ifade ettiler.

COVID-19 yeni tip koronavirüs pandemisinden kaynaklı kısıtlamalardan dolayı projenin diğer katılımcıları daha sonra Ermenistan’a gelecekler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/02/Diaspora-Ermeni-uzmanlar-Ermenistan-Hükümeti/191785