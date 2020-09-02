Bursa’da Özlüce Kilisesi yıkıldı!

Bursa’nın Nilüfer İlçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan Özlüce Kilisesi, gece yarısı çöktü. Tarihi yapının yıkılması hakkında açıklama yapan Başkan Turgay Erdem, “Şimdi burası yıkıldı. Bunun sorumlusu kim? Dava açacağız. Bu yapının bir kısmı daha yıkılacak illa ki. Biz bu yapıyı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz ” dedi.

GÜLNAME PAÇA / BURSADA BUGÜN

Metruk bir haldeyken Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek Kültürevi‘ne dönüştürülen, ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçen Özlüce Kilisesi, bakımsızlıktan yıkıldı.

1896 yılında yapıldığı tahmin edilen Aziz Georgios Rum Ortadoks Kilisesi, mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüş ancak yeni Özlüce Camisi yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti.

2006 yılında metruk haldeki tarihi yapıya sahip çıkan Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca onaylanan proje kapsamında binayı restore ederek, 2009 yılında Özlüce Kültürevi olarak hizmete açmıştı.

Geçmişte hem kilise hem de cami olarak kullanıldığı için “Bursa’nın Ayasofya”sı olarak anılan bu kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak isteyen Nilüfer Belediyesi, bu tarihi yapıda çeşitli kültürel etkinlikler organize etmişti. Ancak 2013 yılında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu Özlüce Kültürevi belediyeden alınarak, İnesiye Köyü Cami Vakfı’na tescil ettirildi.





Kapısına kilit vurulan tarihi binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca, yapıda çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bildirerek yıkılma tehlikesine dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında tekrar girişimde bulundu ve binanın tadilatını yapmak üzere tekrar kendisine tahsis edilmesini talep etti. Ancak yapının ibadethane dışında bir amaçla kullanılamayacağı ve buranın cami yapılacağı ifade edildi.

Yapıdaki çatlaklar her geçen gün derinleşince 2019 yılında Nilüfer Belediyesi, yıkım uyarısında bulunarak tekrar yapının belediyeye kiralanmasını talep etti. Ancak hep red cevabı aldı. Bütün bu girişimlerin sonucunda 7 yıl boyunca hep sahipsiz bırakılan tarihi mekanda dün gece korkulan oldu ve bina geceyarısı yıkıldı.

“BİZ BU YAPIYI TEKRAR AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ”

Tarihi yapının ilgisiz bırakılmasına tepki gösteren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ” 2013 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü bize dava açtı ve tarihi yapı onlara verildi. Burası bizim için önemli bir merkezdi. Bursa’nın Ayasofya’sıydı burası. Mustafa Bozbey döneminde 2 milyona yakın para harcadık. Uzmanlar getirdik. 2016 yılında çatlaklar oluştu. Tekrar uzmanları çağırdık ve vakıflardan onarmamız için rica ettik. Ama kabul etmediler. 2019 yılında tekrar bize kiralayın, biz bu yapıyı koruma altına alalım, onaralım dedik ama yine kabul etmediler. Şimdi burası yıkıldı. Bunun sorumlusu kim? Dava açacağız. Bu yapının bir kısmı daha yıkılacak illa ki. Biz bu yapıyı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu yapıyı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Yapmakta gönüllüyüz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BURSADA BUGÜN

http://www.bursadabugun.com/haber/bursa-da-ozluce-kilisesi-yikildi-1328000.html