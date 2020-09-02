Alçak Charlie Hebdo dergisinin sözde “Hz. Muhammed karikatürleri”ne Macron’dan skandal destek

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Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, skandal karikatürleri yeniden yayınlayacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ise daha da skandal bir açıklama geldi. Türkiye düşmanı Macron “Fransa’da basın özgürlüğü var. Cumhurbaşkanı, gazetecilerin editöryel seçimleri hakkında yorum yapamaz” diyerek Hristiyan yobazlığına destek verdi.

Avrupa artan İslam ve yabancı düşmanlığı tehlikeli boyutlara ulaştı. Toplumda artan ‘Hristiyan yobazlığı’ırkçı gruplara olan katılımları ve desteği de beraberinde getirdi. Batılı devlet başkanlarının Türk ve İslam düşmanı söylemleri ırkçı partilere ve gruplara olan yönelişi arttırıyor.

2015 yılında rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV’i temsil temsil ettiğini iddia ettiği çirkin karikatürler yayınlayan Fransız sözde ‘mizah’ dergisi Charlie Hebdo yeni bir provokasyona kalkıştı.

İslam ve Müslüman düşmanı alçak dergi yarın bayilerde satışa sunulacak özel sayısında 2006 yılında yayınladığı 12 çirkin karikatürü yeniden kapağından basacak.

Alçak derginin 2015’te Paris’te düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yarın görülecek yargılama öncesinde bu kararı alması dikkat çekti.

Müslümanları bir kez daha provoke etmek isteyen derginin çoğunluk sahibi Laurent Sourisseau, “Asla yılmayacağız” dedi.

Macron’dan provokasyona destek

Hristiyan yobazlara Türk ve İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’dan da destek geldi.

Charlie Hebdo’nun yeniden yayınlayacağı karikatürler ile ilgili açıklama yapan Macron, bunun fikir özgürlüğü kapsamında olduğunu iddia etti.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’den unutamayacağı bir ‘Osmanlı tokadı’ yiyen Macron, “Fransa’da basın özgürlüğü var. Cumhurbaşkanı, gazetelerin, haber kanallarının editöryel seçimleri hakkında yorum yapamaz. Bu ülkedeki fikir özgürlüğünü korumak için buradayım. Fransa’da bir vali, belediye başkanı veya cumhurbaşkanı eleştirilebilir” ifadelerini kullandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/alcak-charlie-hebdo-dergisinin-sozde-hz-muhammed-kariklaturlerine-macrondan-skandal-destek-1375217.html