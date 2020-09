ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ԺՈՂՈՎ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ԺՈՂՈՎ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋՆ.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հօր հրաւէրով, 1 Սեպտեմբեր 2020, Երեքշաբթի, Ժամը 15.00-ին, Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ Պէզճեան Սրահին մէջ, համայնքային վարժարաններու շէնքերուն երկրաշարժի տոկունութեան մասին խորհրդակցան ժողով մը տեղի ունեցաւ։ Ժողովին մասնակցեցան՝ Պատրիարքական Փոխանորդ՝ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան, «ԷՐՎԱՊ»ի եւ Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Ատենապետ՝ Տիար Պետրոս Շիրինօղլուն, քաղաքիս մէջ գործող հայ վարժարաններու վարչութեանց ատենապետներ, հիմնադրի ներկայացուցիչներ եւ տնօրէններ, Գէորգ Էօզքարակէօզի գլխաւորած «ՀԱՅՃԱՐ»ի մասնագէտներու խումբը եւ մամլոյ ներկայացուցիչներ։ Ժողովի բացման աղօթքը արտասանեց Պատրիարք Սրբազան Հայրը եւ ողջունեց ներկաները։ Նորին Ամենապատուութիւնը, ուրախութեամբ ողջունեց ներկաները եւ նախ քան օրակարգի անցնիլը ներկաներու ուշադրութեան յանձնեց երկու նիւթեր։ Պատրիարք Հայրը, վերամուտի առթիւ վարժարաններու ներկայացուցիչները շնորհաւորելէ ու յաջողութիւն մաղթելէ յետոյ առաջին հերթին անդրադարձաւ Քորոնա Համավարակի պատճառաւ գործադրուած հեռակայ դրութեան։ Այս դրութեան պատճառաւ, աշակերտներ տուներէն համակարգչի ճամբով կը հետեւէին դասաւանդութեանց։ Պատրիարք Հայրը յայտնեց թէ, ըստ իր ստացած տեղեկութեանց, կային աշակերտներ, որոնք համակարգիչ չունէին եւ այս պատճառաւ չէին կրնար հետեւիլ։ Նորին Ամենապատուութիւնը, այդ կացութիւնը ներկաներուն նկատառման յանձեց եւ յայտնեց թէ Պատրիարքական Աթոռոյ առաջնորդութեամբ պիտի սկսէր համակարգիչի կարիքը դիմագրաւելու արշաւ մը եւ այս ուղղութեամբ խնդրեց վարժարաններու եւս գործակցութիւնը։ Ապա անդրադարձաւ, փակ վայրերու մէջ մաքրութեան կարեւորութեան, յատկապէս այս շրջանին եւ յայտնեց թէ՝ Պատրիարքարան ներկայացած էր հականեխում կատարող հաստատութեան մը ներկայացուցիչները եւ յայտնած էին հականեխիչ ապահովելու իրենց պատրաստակամութիւնը։Պատրիարք Հայրը ապա անցաւ բուն օրակարգին եւ անդրադարձաւ վարժարաններու երկրաշարժի տոկունութեան հարցին։ Մեր Հոգեւոր Պետը, 31 Յունուար 2020-ին Պատրիարքարանի մէջ կայացած խորհրդակցական հանդիպումէ սկսելով մի առ մի ներկայացուց, այս հարցին շուրջ եղած զարգացումները։ Այս ուղղութեամբ, շնորհակալութիւն յայտնեց «ՀԱՅՃԱՐ»ի պատրաստակամութեան եւ ըսաւ թէ՝ Հայ Ճար-ի անդամները աշխատանքային խումբեր կազմելով մի առ մի այցելած էին վարժարանները եւ ճարտարապետական բացատրութեամբ «արագ քննարկումով վտանգի արժեւորում» (հըզլը ինճէլէմէ վէ րիսք փուանլամասը) կատարած եւ իրենց հաւաքած տեղեկութիւնները հաղորդած էին Պատրիարքական Աթոռին, շեշտելով թէ իրենց քննարկման արդիւնքներով կարելի չէր ըսել թէ շէնք մը կը փլի եւ կամ չփլիր։ Այս շրջանին քանի վերջնապէս յստակ տուեալներ գոյութիւն չունէին, անտեղի խուճապներու պատճառ չըլլալու տրամաբանութեամբ, ոեւէ յայտարարութիւն մը չէր կատարուած։ Այս առիթով, Պատրիարք Հայրը շեշտեց թէ՝ Պատրիարքարան հասած ոեւէ գրաւոր թղթածրար մը գոյութիւն չունի։ Մեր Հոգեւոր Պետը եւս համակարծիք էր թափանցիկ ըլլալու եւ այս պատճառաւ ժողովի հրաւիրած էր վարժարաններու ներկայացուցիչները։Ապա խօսք առաւ Գէորգ Էօզքարակէօզ եւ աշխատութեան մասին մասնագիտութեամբ զեկուցեց ներկաներուն։ Յայտնեց թէ՝ Պատրիարքական Աթոռին հրաւէին ընդառաջելով «ՀԱՅՃԱՐ»ի հովանիին ներքեւ կազմուած էր Երկրաշարժի Յանձնախումբ մը, զոր պիտի զբաղուէր յիշեալ հարցով։ Խումբի բոլոր անդամները առաջին հերթին իրենց քննարկումները կատարած էին Պէզճեան Մայր Վարժարանի մէջ եւ իրենց ստացած փորձառութեամբ ճշդած էին խումբի ուղին։ Այլապէս, գործընթացքը առաւել եւս արագացնելու տրամադրութեամբ անոնք 2-3 հոգիէ բաղկացեալ ենթա-խումբերու բաժնուած ու այցելած էին բոլոր վարժարանները։ Սակայն, դժբախտաբար Քորոնայի Համավարակի շրջանին կարելի չէր եղած ոեւէ աշխատութիւն կատարել։ Յայտնեց թէ՝ «ՀԱՅՃԱՐ»ի աշխատութիւնները բաւարար չէին, քանի այս ուղղութեամբ կարիքը կար առաւել եւս յառաջացած ու ծախսալից գործիքներու, ինչպէս նաեւ պաշտօնական ճանաչողութիւն։ Անոնց աշխատութիւնը պիտի ունենար խորհրդակցական բնոյթ։ Իրենք այցելած էին 17 վարժարաններ ու քննած էին վարժարաններու բոլոր շէնքերը։ Գէորգ Էօզքարակէօզ առաջին հերթին ծանօթացուց խումբի անդամները եւ յայտնեց թէ՝ «ՀԱՅՃԱՐ»ը ունէր երեք նպատակ, որոնք էին քննել, դիւանական տուեալ պահել եւ տեղեկագիր պատրաստել։ Ծանօթութիւն տուաւ նաեւ վարժարաններու շէնքերու կառուցուածքին մասին ու անգամ մը եւս շեշտեց թէ՝ անոնք կարող չէին ըսելու թէ՝ շէնք մը ապահով է կամ ոչ։ Ապա, խումբի անդամները հակիրճ տեղեկութիւններ տուին անցեալի եւ սպասուած երկրաշարժերու մասին։ Առ այդ, յայտնուեցաւ թէ՝ մեր վարժարաններէն շատերը պատմական հնութիւն ունեցող շէնքեր էին եւ այս պատճառաւ իրենց մօտ կատարելի քննարկումները աւելի տարբեր ձեւերով պէտք էր կատարուեր, քանի անոնք կը կարօտէին նաեւ յատուկ արտօնութեանց։ Յայտնուեցաւ նաեւ թէ՝ այս ուղղութեամբ պաշտօնապէս աշխատութիւն կատարելու հնարաւորութիւն ունէին սակաւաթիւ մասնագիտական հաստատութիւններ։ Հուսկ, որպէս օրինակ ցոյց տրուեցաւ Գարակէօզեան Վարժարանի կատարել տուած աշխատութիւնը, որ համապատասխան աշխատութեան լաւ օրինակը կը հանդիսանար ու յայտնէր թէ՝ վարժարանի շէնքը տոկուն է։Ապա, վարժարաններու ներկայացուցիչները մի առ մի, իրենց վարժարաններու մօտ տարուած աշխատութեան եւ պատկան մարմիններուն ներկայացուած տեղեկագրերու մասին տեղեկութիւններ փոխանցեցին։ Այս ուղղութեամբ, «ՀԱՅՃԱՐ»ի ներկայացուցիչները առաջարկեցին որ, անպայման աւելի ստոյգ աշխատութիւններ կատարուին մեր վարժարաններուն մօտ եւ անոնք օժանդակելու պատրաստակամութիւն յայտնեցին։Պետրոս Շիրինօղլու եւս հանդէս եկաւ իր խօսքով եւ իր մտահոգութիւնը յայտնեց երկրաշարժի հարցին շուրջ։ Յայտնեց թէ՝ Ստանպուլի մօտ կը սպասուէր երկրաշարժ մը եւ շէնքերու տոկունութիւնը առաւել եւս կարեւորութիւն կը ստանար, քանի մեր շէնքերէն շատերը պատմական կառոյցներ էին։ Ինք, յատկապէս շեշտեց վարժարաններու մէջ ուսանող աշակերտներու ապահովութեան կարեւութիւնը ու ըսաւ թէ՝ այս հրամայականով վարչութեանց դիմած էր, հարկաւոր աշխատութիւնները պատկան մարմիններուն պահանջած ձեւով կատարելագործել։ Ինք, այս աշխատութեանց նիւթական երեսակին եւս անդրադարձաւ եւ իր մտահոգութիւնները բաց սրտով բաժնեց ներկաներուն հետ։ Ժողովին հուսկ բանքը կատարեց Պատրիարք Հայրը, եւ յաջողութեամբ պսակուած ժողով մը համարեց այս մէկը, քանի բոլոր վարժարաններու ներկայացուցիչները սեղանի մը շուրջ համախմբուած էին։ Այս առումով վստահութիւն յայտնեց թէ՝ մեր համայնքը դժուարութեանց հետ պայքարած է միաբանական ոգիով եւ այս պարագային եւս վարժարաններու ու իրենց վարչութեանց միջեւ հրամայական էր սոյն ոգիին հաստատուիլը։ Նորին Ամենապատուութիւնը շեշտելով շեշտեց թէ՝ մեր համայնքի զաւակներուն ապահովութիւնը ամէն բանէ վեր է եւ այս առումով բոլոր քննարկումները պէտք էր կատարելագործել։ Այս ուղղութեամբ թելադրեց «ՀԱՅՃԱՐ»ի ցուցմունքներուն ականջ տալ եւ ժամ առաջ վարժարաններու մասին ձեռք բերել պահանջուած փաստաթուղթերը։ Ժողովի աւարտին, Պատրիարք Հայրը մաղթեց նաեւ որ, նման ժողովները շատնան ու վարժարաններու միջեւ գործակցութիւնը առաւել եւս սերտանայ։ KUMKAPI’DA OKUL BİNALARI HAKKINDA TOPLANTIKadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin davetiyle, 1 Eylül 2020, Salı, saat 15:00’da, Patriklik Kilisesi Bezciyan Salonu’nda, okul binalarının depreme dayanıklılığı konusunda, istişarede toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, “ERVAB” ve S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, okullarımızın yöneticileri, kurucu temsilcileri ve müdürleri, Kevork Özkaragöz önderliğindeki “HAYCAR” uzmanlarından bir grup ve basın mensupları katıldılar.Toplantının açılış duasını Patrik Hazetleri gerçekleştirdi ve toplantıya katılanları selamları. Patrik Hazretleri, katılımcıların varlığından duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra, katılımcılara iki konu hakkında konuştu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle okul temsilcilerini tebrik etti ve başarılar diledi. Bu bağlamda Corona Virüs pandemi sürecinde, uzaktan eğitime devam edildiğinin altını çizdi. Bu sistem içersinde, öğrenciler derslerini evlerindeki bilgisayarlar aracılığıyla takip etmekteydiler. Patrik Hazretleri, kendisine ulaşan bilgiler doğrulusunda, bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz olduğunu ve bu nedenden dolayı onların dersi takip edemediklerini belirtti. Bu durumu katılımcıların da dikkatine sunarak, Patriklik Makamı’nın öncülüğünde bilgisayar ihtiyacını karşılamak için bir kampanya başlatılacağını belirterek, bu yönde okullarında da desteğini diledi. Daha sonra ise kapalı alanlardaki hijyen kurallarına değinerek, geçtiğimiz günlerde bu konu ile alakalı bir firma temsilcisinin Patrikhane’yi ziyaret ettiğini ve okullarımıza da hizmet etmeye hazır olduklarını hatırlattı. Patrik Hazretleri daha sonra toplantının ana gündemi olan deprem konusu hakkında konuşmaya başladı. Ruhani Önder’imiz 31 Ocak 2020’de Patrikhane’de gerçekleşen danışma toplantısından itibaren gelişen süren süreci ana hatlarıyla belirtti. Bu süreçte, işbirliğinden dolayı “HAYCAR” üyelerine teşekkür ettikten sonra, onların çalışma grupları halinde okulları ziyaret ettiklerini, mimari terminolojide “hızlı inceleme ve risk puanlaması” çalışmalarında bulunduklarını ve topladıkları bilgileri verdikleri bir brifingle Patriklik Makamı’na aktardıklarını belirtti. Bu brifing esnasında, yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiş sonuçlarla bir binayı depreme dayanıklı veya dayanıksız olarak nitelemenin imkan dahilinde olmadığını, bu nitelemenin ayrıntılı çalışmalar sonucunda belirebileceğini hatırlattı. Kesin sonuçların henüz elde edilmediğinden dolayı, gereksiz panik ortamı yaratmamak amacıyla, bu aşamada Patriklik Makamı’nın herhangi bir duyuru yapmadığını söyledi. Bu vesileyle Patrikhane’de saklanmış bir raporun bulunmadığını, “HAYCAR” yetkilileri tarafından hazırlanmış raporların resmiyet taşımadığını bildirdi. Patrik Hazretleri, cemaat çevrelerinde şeffaf olunduğunun anlaşılması amacıyla bu toplantıyı düzenlemişti. Daha sonra Kevork Özkaragöz söz aldı ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Patrik Hazretleri’nin daveti üzerine “HAYCAR” üyelerinden uzman bir grubun deprem konusunda bir araya geldiğini ve grubun konuya eğildiğini belirtti. Grup üyeleri ilk çalışmalarını Bezciyan Okulu’nda gerçekleştirmiş ve elde ettiği deneyimle bir yol haritası çizmişti. Süreci daha hızlandırmak için 2-3 kişiden oluşan gruplara bölünerek, tüm okullarını ziyaret ettiklerini söyledi. Fakat Corona Virüs pandemi süreci ne yazı ki çalışmaların durmasına neden olmuştu. Daha sonra önemli bir yanlış anlaşılma hakkında aydınlattı. Bu aşamada “HAYCAR”ın çalışmalarını belli bir mesafeden sonra kesinlik arz etmemekteydi, çünkü bu doğrultuda resmi ve kesin sonuçlar alan kuruluşlar daha gelişmiş makineler ile çalışmakta ve kesin sonuçlar alabilmeleri nedeniyle resmi makamlar tarafından da raporları resmi olarak tanınmaktaydı. Bu bağlamda “HAYCAR”ın çalışmaları daha fazla ön çalışma aşamasında olup, tavsiye mahiyetindeydi. Diğer yandan, grup üyeleri, 17 okulumuzun tüm binalarını ziyaret etmiş ve gerekli ön çalışmaları tamamlamıştı. Kevork Özkaragöz, öncelikle bu projede yer alan çalışma arkadaşlarını tanıtı ve bir takım olarak inceleme, arşivleme ve raporlama amaçlarını gözettiklerini belirtti. Daha sonra okul binalarının yapıları hakkında bilgiler sundu ve bir kez daha onların sağlamlığı hakkında kesin yargıya varabilme olanağının “HAYCAR”da olmadığını vurguladı. Daha sonra, 1999 Marmara Depremi ve öngörülen deprem hakkında bilgiler sunuldu. Bu aşamada, binalarımızın birçoğunun tarihi eser statüsünde olduğu ve onlar üzerinde çalışmalar yapmak için daha uzun süreçler bulunduğunu belirtti. Binalarda incelemeler yapmak için farklı metotlar kullanılmalı ve bu aşamada gerekli izinler alınmalıydı. Bu doğrultuda çalışma yapabilme yetisine sahip resmi kuruluşların ise oldukça az olduğunu belirtti. Son olarak, bu sürecin iyi örneğinin Karagözyan Okulu olduğunu belirtti. Sunum esnasında anlatılan aşamalar okul tarafından kat edilmiş olup, okul binasının sağlam olduğu resmi raporla belgelenmişti. Daha sonra okul temsilcileri, tek tek okullarında bu konuda yürütülen çalışmalar ve resmi makamlara sunulan raporlar hakkında bilgi sundular. Bu aşamada, “HAYCAR” temsilcileri, her okulda gerekli çalışmaların tamamlanmasını ve konu hakkında kesin bilgiler sunabilecek raporların hazırlanmasını önerdi. Bu konuda, kurum olarak her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarının da altını çizdi. Bedros Şirinoğlu da söz alarak deprem konusundaki endişelerini paylaştı. İstanbul’da yakın gelecekte bir deprem beklendiğini ve bu aşamada binaların sağlamlıkların daha fazla gündeme geldiğini hatırlattı. Özellikle okul binalarının tarihi eser olması, cemaat kurumlarını bu gündeme odaklanmaya sevk etmişti. Okullarda eğitim gören öğrencilerin can güvenliğini vurgulayarak, bu endişesini vakıflarla da paylaştığını ve gerekli tüm çalışmaların layıkıyla tamamlanması gerektiğini belirtti. Bu çalışmanın maddi yönü ve bilançosu konusuna da değinerek, çekincelerini açık yüreklilikle ifade etti. Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Patrik Hazretleri, okulların temsilcilerinin bir masa etrafında yan yana gelebilmesi ve bu önemli konu hakkında fikirlerini belirtebilmeleri nedeniyle, toplantıyı başarılı olarak niteledi. Cemaatimizin geçmişte birçok zorluğa birliktelik ruhuyla göğüs gerdiğini hatırlatarak, bu aşamada okullarımız arasında bu ruhun varlığının elzem olduğunu vurguladı. Cemaatimizin okullarında eğitim gören her bir öğrencinin can güvenliğinin esas olduğunun altını çizi ve bu nedenle gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Bu aşamada talep edilen raporların layıkıyla hazırlanabilmesi için, “HAYCAR” uzmanlarının önerilerine de kulak verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Son olarak, benzer toplantılarının çoğalmasını ve okullar arasında dayanışmanın daha da artmasını diledi.