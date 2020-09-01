Van Gölü’ne ‘yüzen otel’ – Ermenistan Kamu Radyosu

Van Gölü’ne ‘yüzen otel’ projesi onaylandı

Van’ın merkez Edremit Belediyesi’nin, turizm, istihdam ve mesleki unsurları bir arada barındıracak olan ‘Yüzen Otel’ projesi onaylandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından başarılı proje olarak görülen ‘Yüzen Otel’ projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Yüzen Otel Projemiz, turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındırıyor.

Üçü de katkı sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Türkiye’de az örneği bulunan bölgede ise hiç bulunmayan bir konsept.

Bu konseptin içerisinde denizcilik, otelcilik alanında eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerin staj yapacağı bir uygulama oteli gibi olarak hizmet verecek.

Buradan elde edilen gelir ise sosyal yardımlaşma alanlarında kullanılacak.

Deniz üzerinde hem konaklama, hem restoran kafe hizmetleri hem de toplu organizasyonlar anlamında benzersiz bir deneyim sunmak açısında turizme büyük bir katkısı olacaktır” dedi.

Bu projelerinin Van adına bir ilk olacağını, turizm alanında da kapının aralanmasına vesile olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Bu proje ile ilçemizin turizmi açısından önemli bir gelişme yaşanmıştır.

Bu projemiz hem ilçemizin turizmine katkı sağlayacak hem de istihdam anlamında iş kapısı olacaktır.

İlimiz adına ilerleyen yıllarda gerek yatırımcılar gerekse de devlet eliyle çok daha farklı bir konuma gelecektir.

Böylesi değerli bir projenin ilimize ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu