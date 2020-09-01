Ermenistan’da yaşayan Kürtler BM ofisinin önünde protesto eylemi gerçekleştirdiler

Ermenistan’da yaşayan Kürt toplumu Yerevan’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin önünde protesto eylemi düzenleyip dünyanın dikkatini Irak’taki Kürt yerleşimlerine karşı Türkiye’nin yürüttüğü politikasına çevirmeye çalıştı.

“Kürdistan” komitesinin başkanı Slo Drboyan gazeteciler ile görüşme sırasında dünyaya Türkiye’nin adımlarını önlemeye yönelik çağrı yaptıklarını dile getirdi.

Drboyan yaptığı açıklamada “Biz yurttaşlarımızın endişelerini ifade etmek için buradayız. Türkiye’nin bugün sürdürdüğü politika bölgedeki tüm halklar içinn tehdittir” sözlerine yer verdi.

“Kürdistan” komitesinin başkanı Slo Drboyan BM’den Türkiye’nin soykırımcı politikasını önlemeye yönelik tedbirler almayı talep ettiklerini de vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/01/Ermenistan-yaşayan-Kürtler-BM/191579