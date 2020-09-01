Ermenilere saldıran “Bozkurtlar” tutuklandı – Ermenistan Kamu Radyosu

“Bozkurtlar” grubunun 4 üyesi tutuklandı. Desin saldırısından ayrıntılar.

Le Parisien haber ajansı, Fransız şehri Desin’deki Fransız Ermeni’si göstericiler ile Türk Bozkurtlar arasındaki çatışmaya ve sonuçlarına değindi.

“Le Parisien”in bildirdiğine göre, Türk “Bozkurtlar” grubunun dört üyesi tutuklandı, haklarında ceza davası açıldı ve organizatörleri Ahmed Çetin 17 Eylül’de yargılanacak.

Türk bayrağı taşıyan birkaç düzine silahlı genç, 24 Temmuz’da Fransa’nın Desin kentinde barışçıl bir yürüyüş yapan Fransız Ermeni’si göstericilere saldırarak maddi hasara yol açtı.

Saldırının failleri kendilerini Türk “Bozkurtlar” grubu üyesi olarak tanıttı.

Bunun, Ermeni Davasını Savunma Komitesi’nin (CDCA) 24 Temmuz olayıyla bağlantılı olarak sunduğu iki şikâyetten biri olduğu belirtiliyor. İkinci şikâyetin hedefi silahlı grubun eylemleridir.

Ermenistan Kamu Radyosu