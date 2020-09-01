Ermeni ve Fransız Büyükelçileri Paris’te Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

1 Eylül’de Paris’te Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmacyan, Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacote ve Fransa Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi (CCAF) eş başkanları Murat Papazyan ile Ara Toranyan Komitas Vadapet’in heykelini ziyaret edip Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına saygı duruşuna bulundu.

Bununla ilgili Ermenistan’ın Paris Büyükelçiliği Facebook sayfası üzerinden fotoğraf paylaşımı yaptı.

Ermeni Soykırımı’nın sembolü olan Kütahya doğumlu büyük sanatçı ve din adamı Komitas Vadapet’in heykeli bir kaç gün önce belirsiz kişiler tarafından vandal saldırıya uğradı. Vandallar heykelin üzerinde ‘Sahtedir’ diye yazı yazdılar.

Daha 1983 yılında Paris’teki Ermeni toplumu Komitas Vardapet’in heykelini dikme ricasıyla Paris Belediyesine başvurmuştu.

Bronzdan yapılmış 4 metre uzunluğu olan heykel 2 metrelik kaide üzerinde duruyor. Heykelin inşaat çalışmaları 2002 yılının Ocak ayında başladı ve 22 Nisan 2003 tarihinde tamamlandı.

Heykelin üzerinde “Komitas Vardapet’in ve Ermeni Soykırımı’nın 1.5 milyon kurbanlarının anısına” cümlesi yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/01/Ermeni-Fransız-Paris-Komitas/191672