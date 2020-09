Altun’dan Papa’nın diyalog çağrısına destek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını, memnuniyetle karşıladığını ifade eden İletişim Başkanı Altun, “Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis’in Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır” çağrısı yaptı.

I welcome @Pontifex statement on the Eastern Mediterranean.

Turkey calls on Greece, among others, to respect international law, instead of militarizing the Aegean islands and laying claim to our Blue Homeland.

The Mediterranean should be a sea of peace and stability. https://t.co/gVZ86jXijC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 31, 2020

Papa dün Twitter’da paylaştığı mesajda, “Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimi endişeyle takip ediyorum. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkların çözümü için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum” ifadesini kullanmıştı.

