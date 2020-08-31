Vanlılar Lim Adası’ndaki Surb Gevorg Ermeni Kilisesi’nin restorasyonunu talep ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Van’da turizmin gelişmesi için Türk vatandaşları yetkililerden Van Gölü kıyısındaki en büyük St. George Ermeni Kilisesi’nin (Türkçe: Adır) restore edilmesini talep ediyor. Van halkı, Lim’in din turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğuna ikna olurken, ayakta duran kilise yapılarının bir an önce restore edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Akunq.net’e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, Van Gölü’ndeki Lim Adası dahil en büyük dört adadan 3’ü tabiatı koruma alanına dahil edildi.

Efsaneye göre Aydınlatıcı Grigor, 4. yüzyılda Lim’de Lim Adası’nı kurmuştur ve Lim Adası 14. yüzyılın başlarında Surb Astvadzadzın, Surb Karapet ve Surb Gevorg kiliseleri yer almılşır.

Doğan ajansı muhabiri, 11. yüzyılda başlayan St. Gevorg Kilisesi’nin yapımının 1305 yılında tamamlandığını yazıyor. 1766 Şapel, şapel ve rahiplik eklendi. 1918’e kadar Manastır kompleksi terk edildikten sonra hazine avcıları tarafından tahrip edildi.

Türk kaynağına göre Lim Adası önündeki Yaylı kaya mahallesi sakinleri, Manastır kompleksinin bugüne kadar ayakta kalan yapılarının restore edilmesi ve Lim Adası’nda din turizminin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yaylıkaya üyesi Bilal Fırat, ajansla yaptığı röportajda Lim Ermeni Kilisesi’nin önemini vurguladı.

İlçe sakinlerinden Ahmet Çıkla, Türk makamlarından Lim Adası’nın yapılarını restore etmelerini, bu bölgede turizmi geliştirmelerini istedi.

Ermenistan Kamu Radyosu