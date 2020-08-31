Samsun Protestan Kilisesi’nden birlik ve beraberlik mesajı!

Ayşe Çolak

Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Samsun Protestan Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferlerle dolu esenlik ve huzur içinde dünyanın sonuna kadar müreffeh hayat sürmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı

Samsun Protestan Kilisesi, binasına Türk Bayrağı asarak tüm vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı. Samsun Protestan Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar yaptığı açıklamada “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kahramanı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ülkemizden düşmanları kovduğu için minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK

Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferlerle dolu esenlik ve huzur içinde dünyanın sonuna kadar müreffeh hayat sürmesini temenni ettiklerini söyleyen Pıçaklar, “Ülkemizin birliği ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu önemli günde Hristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi 30 Ağustos zafer bayramını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKLARIMIZI SAVUNUYORLAR

Her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kendileri için çok önemli olduğu belirtilen Pıçaklar, “Bu yıl kutlanan Zafer Bayramı, bizim için çok daha özel ve anlamıdır. Ülkemiz, Akdeniz’de, Ege’de ve Karadeniz’de 81 milyon Türk Vatandaşı’nın haklarını savunduğu bir dönemde, tüm askerimize, komutanlarımıza ve tüm yöneticilerimize başarılar diliyoruz. Onları bekleyen aileleri için huzur ve esenlik vermesini Tanrı’dan diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kahramanı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ülkemizden düşmanları kovduğu için minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vesile ile tekrar halkımızın bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

https://www.samsungazetesi.com/samsun/samsun-protestan-kilisesi-nden-birlik-ve-beraberlik-mesaji-h1310593.html