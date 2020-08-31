Paris’te Ermeni Soykırımının sembolü olan Komitas heykeli vandallığa maruz kaldı

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Temmuz ayında yaşanan sınır gerginliğinden sonra dünyanın farklı ülkelerinde Azerbaycanlılar tarafından Ermeni heykellerine karşı gerçekleştirilen çirkin saldırı olayları da arttı.

Sputnik Armenia haber ajansının aktardığı bilgilere göre bu sefer vandallar dünyanın kültür merkezlerinden biri olan Fransa’nın başkenti Paris’te çirkin saldırıda bulundular.

Ermeni Soykırımının sembolü olan Kütahya doğumlu büyük sanatçı ve din adamı Komitas Vadapet’in heykeli saldırıya uğradı. Vandallar heykelin üzerinde ‘Sahtedir’ diye yazı yazdılar.

Daha 1983 yılında Paris’teki Ermeni toplumu Komitas Vardapet’in heykelini dikme ricasıyla Paris Belediyesine başvurmuştu.

Bronzdan yapılmış 4 metre uzunluğu olan heykel 2 metrelik kaide üzerinde duruyor. Heykelin inşaat çalışmaları 2002 yılının Ocak ayında başladı ve 22 Nisan 2003 tarihinde tamamlandı.

Heykelin üzerinde “Komitas Vardapet’in ve Ermeni Soykırımının 1.5 milyon kurbanlarının anısına” cümlesi yer alıyor:

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/31/Paris-Ermeni-Soykırımı-Komitas/191487