Papa’dan Doğu Akdeniz açıklaması

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Doğu Akdeniz’de süren gerilim hakkında konuştu. Papa Franceso, bölgede gerilimin azaltılması için ‘yapıcı diyalog’ çağrısı yaptı.

Twitter hesabından Doğu Akdeniz gündemine değinen Papa Francesco, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimi endişeyle takip ediyorum ve yapıcı diyalog ile bölge insanının barış ve huzurunu tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek üzere uluslararası hukuka saygıya davet ediyorum”

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin doğal gaz arama çalışmaları sürerken İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan da bölgede askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı. Türkiye de Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül’e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmişti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları geçen hafta yaptıkları toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de süregelen faaliyetleriyle ilgili olası yaptırımlar üzerinde anlaşmıştı. Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, bugün Türkiye’ye bölgedeki krizde “Tek taraflı adımlardan kaçınması” yönünde çağrı yapmıştı.

T24