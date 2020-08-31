Ogün Samast’a gardiyanlara saldırıdan yeni hapis cezası

Hrant Dink Cinayeti’nin faili Ogün Samast’ın, “örgüt üyeliği” cezası Yargıtay tarafından onanmazsa, cinayetle ilgili davadan Eylül ayında tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak Samast’ın cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl ek ceza aldığı ortaya çıktı.

2007 yılında işlenen Hrant Dink Cinayeti’nin faili Ogün Samast, cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olduğu için “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni hesaplamalara göre ise Samast’ın bu yılın Eylül ayında tahliye olabileceği basına yansıdı. Ancak Samast için Yargıtay’da bekleyen bir dosya daha bulunuyor,. Ogün Samast geçtiğimiz yıl, Hrant Dink Cinayeti ile ilgili olarak “örgüt üyeliği” cezasına da çaptırıldı. Bu hüküm halen temyiz aşamasında Yargıtay’da bekliyor. Samast’ın avukatları örgüt üyeliği hükmüne itiraz ederken, Dink Ailesi avukatları da hükmün “Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Anayasa’yı zorla değiştirme” maddelerine göre verilmesi ve Samast’ın daha ağır bir cezaya çarptırılmasını talep ettiler.

24 Eylül 2019 yılında Yargıtay’a giden dosya ile ilgili olarak hala karar verilmiş değil. Bu durumda da Samast’ın önümüzdeki günlerde tahliye edilmesi bekleniyordu.

Ancak basına yansıyan haberlere göre Samast cezaevinde gardiyanları tehdit etme, hakaret ve saldırı suçlarından yeni bir ceza aldı. Buna göre Samast, 4 yıl daha cezaevinde kalacak.



http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24493/ogun-samast-a-gardiyanlara-saldiridan-yeni-hapis-cezasi