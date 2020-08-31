Hanesun Kemal!

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ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bizim oralarda geç kalana, ya da hiç gelmeyene ‘hanesun’ derler…

‘Nerde kaldın?’ demektir bu!

‘Hanesun’ yerine göre bir sitemdir de!

‘Niye gelmedin?’ de demektir!

‘Zorun nedir?’ diye sormaktır ayrıca!

Bir kelimeye bin mana yükleriz biz!

‘Hayde’ kelimesi de öyledir!

Rahmetli anacığımın özlem, sevda biraz da sitem yüklediği ‘haydesi’ hala kulaklarımdadır.

Gazete mi kapanırdı gitseydim yanına?

Eskisi gibi uzun uzun sohbet edip gülebilseydik son günlerinde, ne olurdu sanki?

Gittim ama sohbet edemedik!

Sadece ben konuştum o boş gözlerle baktı!

Ölümü anacığıma hiç yakıştıramamıştım ki.

Gittiğimde hastane kapısında sedyedeydi!

Offf, neyse!

Gaz sancısı çeken Kemal Kılıçdaroğlu‘na ‘hanesun?’ derken küfretmedik yani!

Hakikaten hanesun Kemal?

Yoksun!

Ne gaz bulunduğunda, ne de Rumların Mavi Vatan‘ı elimizden alma girişimi karşısında!

ABD Başkan adayı Biden’in, “Erdoğan’ı CHP ile birlikte indireceğiz” sözünün de üstüne yattın be Kemal!

Oldu mu yani?

***

Karadeniz’de hatırı sayılır gaz bulundu.

Anlaşılan gerisi gelecek!

Ama Bay Kemal kaçıyor!

‘Mavi Vatan‘a karşı Rumlar Fransızlarla organize olmuş, Meis Adasına asker çıkarmış, Kemal’de ‘tık’ yok!

‘Hanesun Kemal?’ Hey Dersimli ses ver!

Başkan Erdoğan Akdeniz’i “Mavi Vatan” yapmak için dünyaya kafa tutuyor!

Sen “Orada ne işimiz var?” diyorsun!

Sonra da 30 Ağustos Zaferi üzerinden Reis’e vurmaya kalkıyorsun!

Hadsizsin Kemal!

Reis hodri meydan çekiyor!

Sen kayış atıyorsun!

Bize 30 Ağustos numarası çekme!

Bence Atatürk’ü de hiç ağzına alma!

Her şey 2019 Mart’ında FETÖ’nün esir aldığı Bay Kemal’in “Mart’ın sonu bahardır” sloganıyla başladı.

O sene hiç bahar gelmedi!

“Her şey çok güzel olacak” dediler.

Önce Elazığ depremi ile sarsıldık!

Ardından Van‘da çığ felaketi yaşadık.

Diğer afetler ise peş peşe geldi.

Giresun‘a bile gitmedin Kemal!

Eko milleti kandırmak için Yasin okudu.

Sonra camiler kapandı.

“Hepinizi kucaklayacağım” dedi tokalaşmaya bile hasret kaldık!

Uğursuzsunuz Kemal!

***

Aslında tarih tekerrür ediyor!

II. Abdülhamit Osmanlı coğrafyasında petrol bulurken Paris’te;

Ermeni örgütler, İttihatçılar, Bulgar çeteler, Siyonistler, Batıcı Türkler, Kinlenmiş milliyetçiler, Rum çeteler ile Masonlar Abdülhamit’i devirmek için organize olmuştu!

Şimdi de Reis ‘Mavi Vatan’da petrol ve doğalgaz bulunca ABD Başkan adayı Biden ve içteki ekibi Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Gül, Babacan ve FETÖ Erdoğan’ı devirmek için örgütlendi.

CHP ’30 Ağustos yasaklandı’ yalanıyla devletle, milleti birbirine düşürmeye kalktı.

30 Ağustos dün kutlandı.

Keşke pandemi olmasaydı da kutlamalar daha muhteşem yapılsaydı!

Provokasyonu ve numarayı bırakın!

Hatırlayın; Türkiye-İran savaşında İran’ı tutarım diyen bir CHP’liydi…

Erdoğan ‘Libya petrollerini alacak izin vermeyiz’ diyen de…

Rum’u tutacak CHP’liler az değildir.

Ekrem İmamoğlu‘nun Rum sevdasını bilmeyen kaldı mı?

PKK ile ittifak yapan da CHP’dir!

Ne istiyorsunuz Kemal efendi?

ABD’ye boyun mu eğelim?

İngiltere’nin emrine mi girelim?

Almanya’nın dediğini mi yapalım?

İsrail’in önünde diz mi çökelim?

Yoksa ABD’nin Reis’i yemesine izin mi verelim?

Rusya, ABD, İngiltere ve Çin dünyayı yeniden paylaşıyor.

‘Ben de varım’ diyen Türkiye’yi ise Yunanistan, Ermenistan, PKK, FETÖ gibi “küçük unsurlarla” oyalıyorlar.

Türkiye büyük devlettir!

Herkesin önünde çöken eski Türkiye yok artık, bunu ağa babalarınıza söyleyin!

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2020/08/31/hanesun-kemal