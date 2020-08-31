Halter online turnuvasında Ermeni sporcu altın madalya kazandı

Özbekistan’ın Bağımsızlık günü münasebetiyle düzenlenen ilk online Halter turnuvasında Ermenistan’ın temsilcisi, Avrupa U20 Şampiyonu ve kendi adına rekorlar kaydeden sporcu Varazdat Lalayan ikili müsabakada toplam 425 kg sonuç gösterip (195+230) birincilik kazandı ve altın madalyaya layık görüldü.

Lalayan koparmada önce 185 kg, sonra 190kg ve en son kaldırma hakkını kullanarak 195kg ağırlık kaldırdı ve küçük altın madalyayı da kaznadı.

Silkmede Ermeni halterci Varazdat Lalayan başarıyla 220 kg kaldırdıktan sonra 230 kg ağırlığı da kaldrıdı. Fakat son kez yaklaştığında 243 kg ağırlığı kaldıramadı ve silmede küçük gümüş kazandı.

Fakat düello sonuçlarıyla kimse Ermeni sporcunun önüne geçmedi ve Lalayan birinci oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/31/Halter-online-turnuvası-Ermeni-sporcu/191478