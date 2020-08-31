Erivan, Ankara’nın meydan okumasını kabul ediyor. Bakü artık yok – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, Azerbaycan’ın tam destekçisi olarak Türkiye’nin aslında Dağlık Karabağ sorununun tarafı olduğunu söyledi. Ankara’nın açıklaması sadece Türkiye’nin geleneksel politikası bağlamında değil, Tavuş’ta yaşanan olayları takip eden son haftalarda da beklenmedik bir durum.

Pratikte artık Azerbaycan değil Ankara’nın Artsakh çatışmasına taraf olduğunu ilan ediyor.

28 Ağustos akşamı, Sardarapat Anıtı’nda ciddi bir ödül töreni düzenlendi. Tavush savaşlarının kahramanları ödüllendirildi. Böylelikle Ermenistan’ın askeri-politik liderliği Ankara’nın ortaya çıkardığı zorluğu pratikte kabul ediyor. Sardarapat’ın Tavuş savaşlarının kahramanlarına devlet ödülleri vermesi semboliktir; Erivan’ın Sardarapat yönünde Tavuş’ta Azerbaycan’ın değil Türkiye’nin karşı olduğunu ima etmesi de dahil.

Aynı zamanda Erivan, bu meydan okumaya, yani Bakü ile deği lAnkara ile gerçek siyasi alanda başa çıkmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Kaçınmanın anlamsız olduğu gerçek budur, buna hazır olmalı ve net bir siyasi-diplomatik eylem stratejisine sahip olmalıyız.

Derinlerde, durum her zaman böyle olmuştur ve şimdi ayrı bir Artsakh meselesi olmadığı göz önüne alındığında işler yerine oturmaktadır. Ermeni devleti ekseninde bir Ermeni meselesi var, olmuş ve olacak. Artsakh meselesi Ermeni meselesinin bir parçasıdır ve Ermeni meselesinin sözde “cevap veren tarafı” Türkiye’dir. Aynı zamanda Azerbaycan’ın el konulması bu anlamda Türkiye için de önemlidir, elbette birçok başka ve sadece Ermeni motifleri için değil, bu anlamda da önemlidir.

Mesele şu ki, Azerbaycan Ermeni meselesine “cevap” veremiyor ve bu, özellikle Ermenistan’daki kadife devriminin dönüşü koşullarında, ilk savaştan, Ermeni-Azeri savaştan ve Tavuş’tan sonra ortaya çıktı. Bu açıdan Azerbaycan Türkiye için bir sorun, sözde “tepki” oluyor. Bu nedenle Ankara, Tavuş’tan sonra Azerbaycan’a el koymaya ve aslında gerçek bir politikanın konusu olarak onun dağılmasına girişti ve giderek daha açık bir şekilde onun yerine geçeceğini ilan etti. Bu, Erdoğan’ın Ermeni meselesi üzerindeki uluslararası baskıya direnmek için ilan ettiği özel stratejinin bir parçası.

Sardarapat’ta Erivan, gerçeklikten kaçmayarak meydan okumayı kabul etti.

Ermenistan Kamu Radyosu