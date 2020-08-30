Tarih parça parça yok oluyor

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak köyünde bulunan Aziz Bartholomeus Kilisesi kaderine terk edilmiş durumda

Restorasyon adı altında ya da projelerle birçok tarihi yapı yok edildiği gibi birçoğu da kaderine terk edilerek yok olma tehlikesi altında. Onlardan biri Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak köyünde bulunan Aziz Bartholomeus Kilisesi.

Yapacağız dediler ama…

Van ve ilçelerindeki pek çok tarihi yapı kaderine terk edilirken, Aziz Bartholomeus Kilisesi de aynı akıbeti yaşıyor. Köklü bir tarih ve kültürel yapıya sahip eserler, turizme kazandırılması yerine definecilerin hedefi oluyor ya da etrafı çöplerle doluyor. Bakımsız ve ilgisiz bırakılan tarihi eserler kimi zaman da karakollara dönüştürülüyor. 2011 yılında Van Valisi olan Münir Karaloğlu “Bartholomeus Kilisesi’nin inanç turizmine kazandırılması için yeniden tasarımlama ve yenileme çalışmaları başlatıldı” sözlerini kullanmıştı. Ancak şu anda kilisenin sadece ön duvarları ayakta. Karakol bile oldu Kilisenin 90’lı yıllarda karakola çevrildiği belirtilirken, kilisenin önünde hâlâ karakolun izlerini görmek mümkün. Kilisenin arka duvarları tamamen yıkılmış durumda. Görkemli bir yapıya sahip olan kilisenin bir an önce aslına uygun şekilde restore edilip, korumaya alınması gerekiyor.

VAN

Yeni Yaşam Gazetesi