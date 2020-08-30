O kitabede ne yazıyor?

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Araştırmacı, Fotoğraf Sanatçısı Yıldırım Öztürkkan, Ani Ören Yeri’nde 1000 yıl önce inşa edilen Poladoğlu Kilisesinin (Abugamrantz Church ) giriş kapısı üzerinde bulunan Ermenice kitabede neler yazdığını gazetemiz okurlarıyla paylaştı.

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Tacettin DURMUŞ

Öztürkkan, Poladoğlu Kilisesinin, Ani surlarının batısında Bostanlar Deresinin üzerinde yer aldığını ve 994 yılında yapılmış olduğunu söyledi. Ve kilisenin, Horasan’dan gelme Pahlavuni Beylerbeyi Abülamir yapısı, kasnağında ise 12 pencere olduğunu belirtti.

Poladoğlu Kilisesinin aynı zamanda Abughamrents/Abulamrenc Kilisesi, Suşhan Pahlavuni Şapeli, Poladoğlu Kilisesi,Polatoğlu Kilisesi (Abulhamrants Kilisesi,Abulamrenc Kilisesi, Abuğamir Şapeli, Aziz Krikor Kilisesi olarak adlandırıldığını ve bilindiğini de belirten Öztürkkan, kilisenin kuzey kitabesinde yer alan 14 satırdan oluşan kitabeyi yıllar önce Türkçe olarak çevirttiğini söyledi.

Yıldırım Öztürkkan Poladoğlu Kilisesinin (Abugamrantz Church ) giriş kapısı üzerinde bulunan Ermenice kitabede ise “Grigor’un oğlu ve Abulamir’in torunu, en genç oğlu olmam nedeniyle babam tarafından ihmal edilmeme rağmen, aileme olan sevgim nedeniyle bu dinlenme yerini babam Grigor, erkek kardeşim Hamza ve kız kardeşim Seda için onarttım ve Aziz Stefanos ve Aziz Kristapor şapellerini yaptırdım. Rahiplere koşulum şudur: Aziz Stefanos’ta her Cuma günü annem Şuşan, her Cumartesi babam Grigor, Aziz Kristapor’da da kardeşim Seda için ayin yapılsın.” Yazdığını açıkladı.

Ayrıca kiliseyi inşa ettiren ve kitabeyi yazdıran’ın Prens Krikor ve eşi Prenses Suşan’ın küçük oğlu Abulgharib olduğunu da belirten Yıldırım Öztürkkan Kilise hakkında bilgi verdi. Öztürkkan verdiği bilgide, “Bu aile (Pahlavuniler) Ani’de 1000’li yıllarda en önemli ailelerinden biri olmuştur. Kuşaklar boyunca ordunun çeşitli komutanlığını yapmışlardır. Ayrıca genellikle kilisenin başı bu ailede seçilirdi. Ani ve çevresinde önemli sayıda kilise ve manastır yaptırtmışlardır. Kitabenin başında kendisi ailenin en küçük oğlu olduğundan, annesi ve babası tarafından biraz ihmal edildiğini söyler. Ancak aile sevgisi ve hürmeti ona babası Krikor, erkek kardeşi Hamza ve kız kardeşi Seda için bu mezarlıkları ve iki şapelleri yaptırdığını söyler. Sonra her biri ve annesi için kilisenin sorumlularından ruhları için dua etmelerini ister. Kitabe her zamanki gibi, dediklerini yerine getirenler için dua, bunlara karşı gelecekler için de aforozla biter.”dedi.

https://www.gazetekars.com/o-kitabede-ne-yaziyor-31747h.htm