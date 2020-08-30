Bu kitapçıklar tedirgin etti

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İlimizde İshakçılar, Karagöllü ve Cuma mahallelerinde vatandaşların kapısına bırakılan Hristiyanlığı teşvik edici kitapçık, vatandaşları tedirgin etti

İlimiz İshakçılar, Karagöllü ve Cuma mahallelerinde vatandaşları huzursuz eden bir olay yaşandı. Sabah uyanan vatandaşlar, kapılarına asılı bir kitapçık buldu. Kitapçıkta Hristiyanlığı teşvik eden içerikler yer alıyordu. Neredeyse tüm evlerin kapılarına asılan kitapçıkları bırakanlara tepki gösteren vatandaşlar, “Köylerimizde böyle bir yayın dağıtıyorlar il müftülüğümüzün haberi yok. Kitapçıkta ‘İsa sevenler’ yazarken olayın araştırılıp bu tür yayınların dağıtılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bizim diyanet ne iş yapıyor. Kitapçığı dağıtan kişi ya da kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

https://www.cagdaskocaeli.com.tr/haber/5162964/bu-kitapciklar-tedirgin-etti