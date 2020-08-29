TOPLUMUMUZA ÇAĞRI

Yeni ders yılı başlarken, Türkiye Ermeni toplumunun gündeminde yine eğitim yaşamımıza dair sorunlar bulunmaktadır. Okullarımızın bütçe açıklarının kapatılması, daha nitelikli bir eğitim sunulması, genç kuşak eğitmenlerin yetişmesi, yapısal ve yönetsel reformlarla genel verimliliğin yükseltilmesi yıllardan beri toplumumuzun değişmeyen öncelikleri durumundadır. Mevcut dönemin kaçınılmazı olan COVID-19 salgınına karşı mücadelenin güçlükleri de rutin sorunlarımızın üzerine eklenmiştir.

Tüm bunlar bizleri hayli zorlarken, son günlerde cemaat basınımızla da paylaşmış olduğumuz üzere, toplumumuzun gündeminde yeni bir sorun baş göstermiştir. Okul binalarımızın depreme karşı dayanıklılığı sorunu şapkamızı önümüze koyarak düşünmemizi gerektirmektedir. ERVAB ortamında dillendirdiğimiz bu sorunu, çalışma ortamımızla sınırlı tutmayarak, toplumumuzla paylaşmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullarımızdan istenen depreme karşı dayanıklılık raporlarının gereken zamanlamayla ilgili mercilere iletilmemesi üzerine, sorun tarafımızla paylaşılmış durumdadır. Yaptığımız araştırmalar hayli endişe verici bir tabloyu göz önüne sermektedir. Patrikhanemiz ve HAYCAR öncülüğünde son dönemde okul binalarımızın dayanıklılığıyla ilgili incelemeler yapılmıştır. Vakıf yönetim kurullarımızın bilgisi dahilindeki bu çalışmaların sonucunun toplumumuzla paylaşılmamasına karar verildiği ve ilgili dosyanın Patrikhanemiz’de saklandığı ortaya çıkmıştır. Bize ulaşan bilgilere göre bazı okul binalarımızla ilgili durum son derece endişe vericidir.

Vakıflarımızın, eğitim kurumlarımızın yöneticilerinin, evladını cemaat okuluna göndermeyi yeğleyen tüm veliler nezdinde özel bir sorumluluğu bulunmaktadır. Şeffaflık bunların başında gelir. Kimsenin iyi niyetinden kuşku duymamakla birlikte, kurumlarımızı koruma güdüsüyle bu konu bağlamında benimsenen tutumun en doğru ve en sağlıklı yöntem olmadığı aşikardır. Riskin ve kuşkunun söz konusu olduğu noktada eğitim kurumlarımızın istikrarı, faaliyetinin genel güvencesi olamaz. Öğrencilerimizin asıl sahibi olan velilerimizin her şeyi bilmeye hakkı vardır.

Tüm bunların ışığında, ERVAB başkanı olarak, toplumumuzun dikkatini bu soruna odaklamak arzusundayız. Durum ne kadar da ciddi olsa, sorunla yüzleşmeden onu çözemeyiz. Toplumumuza ve yöneticilerimize, bu sorunun göz ardı edilmemesi ve zaman yitirmeden harekete geçilmesi için çağrıda bulunmayı uygun görmekteyiz.

Bu vesileyle 2020-2021 öğretim yılının tüm sevgili öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve velilerimiz için başarılara vesile olmasını dileriz.

BEDROS ŞİRİNOĞLU

http://www.jamanak.com/content/թրքահայ-կեանք/29-08-2020-toplumumuza-çağri