Erdoğan’ın Türkiye’si durdurulmalı – Ermenistan Kamu Radyosu

Erdoğan'ın Türkiye'si durdurulmalı

AB dışişleri bakanları Türkiye’ye yönelik yaptırımları görüşmek üzere bu hafta toplanacaklar. Her halükarda, Brüksel’in baş diplomatı Josep Borrell’in söylediği şey buydu.

Hangi yaptırımların söz konusu olduğunu ve sözde yaptırımların neyi değiştireceğini söylemek zor, ancak Avrupalıların benimsedikleri “yapıcılık” ın kesinlikle yanlış anlaşıldığı ve en hafif deyimiyle herkes tarafından anlaşılacağı açıktır. Kurallara göre oynamaya istekli değiller.

Türkler Doğu Akdeniz’de hegemon olduklarına karar verdiler ve geri kalanı seslerini kesmeli ve kurulan uluslararası deniz sınırlarına karşı tüm saldırılarına “saygı” göstermelidir. Ve Türkler, güvenlik sınırlarının Türkiye’nin devlet sınırlarından – Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya’dan daha uzak olduğuna karar verdikten sonra karar verdiler. Üstelik tüm Türklere ve tüm Müslümanlara önderlik edenlerin kendileri olduğuna karar verdiler. Güç ve aşağılama göstererek niyetlerinin kararlılığını gösterirler.

Her şeyin ne kadar iyi başladığını hatırlıyor musun? “Komşularla sıfır sorun”, “ebedi barış”, Çavuşoğlu, Antalya’da «We are the World» şarkısını söylüyordu, vb. Ve tüm bunlar sona erdi çünkü Türklere göre herkes suçlu, kendisi dışında herkes kötü. Bu nedenle, kendileri dışında herkesin “hiçbir şeye ihtiyacı yoktur”, “hak etmez”. Kabul etmiyor musun suçlu olduğunuzu, hatalı olduğunuzu, haklı olduklarını kanıtlamak için peşinize düşerler.

Bu çılgınlığın yazarı Erdoğan kimdir? Sorun şu ki sorun Erdoğan değil, özellikle durumun yazarı veya mimarı değil. Erdoğan, sistemik hastalığın bariz semptomu ve sonucudur ve hastalık, Batı siyasi sınıfının ahlaki krizidir. “Akıllı” ve “güçlü” Erdoğan değil, hastalık siyasi olarak kör, korkmuş ve zayıf, her şeyi ucuza ve sorumsuzca satmaya hazır olan batıdır.

Ve şimdiye kadar Erdoğan her şeyi yaptı, istediğini yaptı ve Avrupa her şeyi “yedi” ve hatta sesini çıkarmadı, belki de “kendi kendine geçeceğini”, “yapıcı olması gerektiğini” umarak. ” vb.

Bugün Avrupa’nın güç ve irade göstermekten başka seçeneği yok, çünkü Yunanistan ve Kıbrıs ontolojik tehlikeyle karşı karşıya ve savaşmaya hazırlar. Elbette, Ruslar tarafından yetiştirilen Kemal’in Küçük Asya, Ermeni Yaylaları ve Kilikya’daki Rumların ve Ermenilerin soykırımını sona erdirdiği 1919-1922’de olduğu gibi Avrupa hiçbir şey yapamaz. Avrupa aynı zamanda Arap müttefikleri olduğunu (Sikes ve Pico’yu hatırlayan varmı ?…), İsrail’in doğrudan müttefiki olduğunu, BAE hava kuvvetlerinin Girit adasını Türklerden korumaya geleceği günün geleceğini de görmezden gelebilir. Ancak, mümkün olan tek yanlış adım; hiçbir şey yapmamak olduğu için durum budur.

Avrupa bugün Türkiye’nin bir tehdit olduğunu söylemeye ve buna göre bir politika oluşturmaya hazır mı? Bu da en az sıfır askeri ve askeri-teknik işbirliği ve Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatının durdurulması, serbest ticaret rejiminin (alternatif olarak Doğu Ortaklığı) sona erdirilmesi, Erdoğan’ın ödediği “İmam” propagandacılarının “beşinci kolunun” çıkarılması anlamına geliyor. NATO’nun Avrupalı ​​müttefikleri, Avrupa Birliği’nin sınırlarını, Avrupa cephesine koydukları Türk “silahlarından” denizden ve karadan korumaya hazır mı? Tüm olasılıklar var, bundan daha fazlası ama yapacaklar mı ?, yoksa 30’larda olduğu gibi “yapıcı” mı olacaklar ? … Sadece Tanrı bilir.

… 500 yıl önce Avrupa’da simgelerin Tanrı’yı ​​memnun edip etmediği konusunda “yapıcı” , ayinlerde bir kilise hiyerarşisinin adı hangi sırayla verilip verilmemeli, ilk kimdi ve son kimdi? diye birçok tartışma varken göçebeler Büyük İpek Yolu ve Konstantinopolis’i ele geçirdi ve İran ve Hindistan’a giden yolu kapattı …

Bugün Süveyş Kanalı’nın kuzeyinde ve güneyinde hakimiyet kurmak istiyorlar, bugün hem Doğu hem Batı, hem Doğu hem de Batı kutsal alanlarındaki her şeyi ve herkesi umursamadıklarını açıkça gösteriyorlar. Bunlar Müslüman mı ?, Erdoğan’ın “mezhebi”, Çekistler “Hıristiyan” olduğu kadar “Müslüman” dır. Dün kendilerini “problem çözücü” olarak sundular, ama bugün bir problem, meydan okuma olarak bir baş ağrısı. Dolayısıyla hem “Doğu” hem de “Batı”nın söyleyecek ve yapacak bir şeyleri var. Bugün Doğu ve Batı’nın ne olduğu net değil, ama Medeniyet karşıtlığının ne olduğu açıktır. Kriter, kişi ve kişiye karşı tutumdur. Dolayısıyla Erdoğan Türkiye’si bir gün önce durdurulmalı. Medeniyetin zorunluluğu budur.

