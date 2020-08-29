ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ / DUYURU

Ստանպուլի Կուսակալութունը, 29 Օգոստոս 2020, Շաբաթ օր, յայտարարած է՝ Նահանգային Առողջապահական Խորհուրդի կողմէ առնուած Քորոնայի Համավարակի հետ առընչուած յաւելեալ միջոցառումները։

Պատրիարքական Աթոռը, սոյն յայտարարութիւնը նկատի ունենալով, ըրած է հետեւեալ տնօրինութիւնները.

1. Ս. Պսակի, մկրտութեան եւ յուղարկաւորութեան աւարտին փակ սրահներու մէջ սարքելի ընդունելութիւնները առկախուած են։ Բացօթեայ միջավայրի մէջ կարելի է սարքել, նկատի ունենալով միջավայրի տարողութեան 1/3 համեմատութիւնը։

2. Բացի հարսին եւ փեսային առաջին եւ երկրորդ կարգի ազգականներէն, 65 տարեկանէ վեր տարեցներու եւ 15 տարեկանէ վար տղոց, արարողութեան մասնակցութիւնը անկարելի է։

3. Բացի հանգուցեալի առաջին եւ երկրորդ կարգի ազգականներէն, 65 տարեկանէ վեր տարեցներու եւ 15 տարեկանէ վար տղոց, յուղարկաւորութեան արարողութեան մասնակցութիւնը անկարելի է։

4. Բացի երախայի առաջին եւ երկրորդ կարգի ազգականներէն, 65 տարեկանէ վեր տարեցներու եւ 15 տարեկանէ վար տղոց, մկրտութեան արարողութեան մասնակցութիւնը անկարելի է։

Սոյն տնօրինութիւնները ի զօրու կը դառնան եւ բծախնդրութեամբ կը կիրարկուին 31 Օգոստոս 2020, Երկուշաբթի առաւօտէն սկսեալ։ Մեր համայնքի ուշադրութեան կը յանձնենք։

Corona Virüs Pandemisi ile ilgili olarak İstanbul Valiliği tarafından 29 Ağustos 2020, Cumartesi günü İl Hıfzıssıhha Kurul’unun ilave tedbirleri konusunda açıklama yapılmıştır.

Patriklik Makamı, yapılan açıklamaları dikkate alarak, aşağıda belirtilen düzenlemeleri yapmış bulunmaktadır. Buna göre;

1. Düğün, vaftiz ve cenazelerden sonraki kabullerin kapalı mekânlarda yapılması askıya alınmıştır. Kabuller, açık alanlarda 1/3 kapasiteyle gerçekleştirilebilecektir.

2.Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 15 yaş altı çocukların, düğün merasimlerine katılımı mümkün olmayacaktır.

3. Müteveffanın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 15 yaş altı çocukların cenaze törenlerine katılımı mümkün olmayacaktır.

4. Vaftiz törenlerinde, bebeğin birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 15 yaş altı çocukların vaftiz törenlerine katılımı mümkün olmayacaktır.

Titizlikle uygulanması gereken bu düzenlemeler, 31 Ağustos 2020, Pazartesi sabahı itibariyle uygulanacaktır. Cemaatimize duyurulur.

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