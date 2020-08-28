Türkiye’ye karşı koyan? – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’ye ciddi olarak karşı koyan neden yok?

Arabolog Armen Petrosyan, Sputnik Armenia’ya Ortadoğu ve Akdeniz’de yaşanan süreçler ve özellikle Türkiye’nin bunlara katılımı konusunu anlattı.

Armen Petrosyan’a göre, salgının ilk döneminde uluslararası toplum, BM Genel Sekreteri aracılığıyla, çeşitli çatışmalarla ilgili askeri operasyonları en azından geçici olarak bir kenara bırakmaya çağırdığında, Türkiye menfaatinin olduğu her yönde eşi görülmemiş aktif bir konuma geldi.

“Türkiye’nin eylemlerini analiz ederken bile, onları Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık bir asır önce oluşan, Birinci Dünya Savaşı’ndaki davranışıyla karşılaştırıyordum ve karşılaştırmalar pek yeterli değil ama davranış aynı, yani bugünün Türkiye’si, oldukça elverişli bir uluslararası durumdan faydalanarak, ülkeler tamamen farklı meselelerle uğraşırken kendi dar çıkarlarını ilerletmeye çalışmaktadır”,- demektedir Arabolog.

Petrosyan’a göre şu anda Türkiye’ye ciddi bir direniş yok, bu anlamda Suriye ve Irak’ta ciddi sorunların çözümünü, Libya’da, Doğu Akdeniz’de, hatta Türkiye’nin ortak askeri tatbikat yaparak Azerbaycan’a eşi görülmemiş destek sağladığı Kafkas bölgesinde daha yoğunlaştığını gördük.

Arabolog’a göre Türkiye aslında mümkün olan her yönde faaliyet göstermiş, müttefik ülkelerin görüşlerini dahi dikkate almadan faaliyet göstermeye devam etmekte, bunun sonucunda da üyesi olduğu çeşitli uluslararası kuruluşlar için ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Armen Petrosyan’a göre, AB liderleri, Türkiye’yi yaptırımlar yoluyla ciddi tavizler vermeye zorlamanın imkânsız olduğunu, bu yüzden de siyasi diyalog seçeneğinin kendileri için tercih edildiğini çok iyi bilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu