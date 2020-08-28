“Türkiye artık İkinci Sevr ile karşı karşıya” – Ermenistan Kamu Radyosu

Eski Türk Amiral: “Türkiye artık İkinci Sevr ile karşı karşıya”

Türk Rezervist Amiral Cem Gürdeniz, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin tırmanmasına neden olan Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yorumladı.

Batı’ya atıfta bulunan Gürdeniz, Türkiye’yi geri itip Anadolu’nun içine sığdıracağı sanılan bir Sevr haritası ile Türkiye’nin karşısına çıktıklarını iddia etti.

Gürdeniz, “Bu harita bizi Ege Denizi’ni tamamen Yunan Denizi olarak kabul etmeye, Doğu Akdeniz’de İskenderun ve Antalya körfezlerine, kendi karasularımızda hapsedilmeye zorluyor”,- deyip, Ankara’nın 2000’li yıllarda bu haritaya karşı çıkıp, meydan okuduğunu belirtmektedir.

Türk Amiral’e göre Doğu Akdeniz’deki pozisyonunu değiştirmesi gereken Türkiye değil Yunanistan’dır, çünkü “Türkiye kendisine ait olanı, başka bir deyişle “Misak-ı Milli” ile sınırları ile çizilen denizdeki vatanını savunmaktadır.

“ABD, bölgedeki Amerikan politikasını gerçekleştirmeye zorlamak için Türkiye’yi istediği yola sokmak istiyor.

Türkiye, “soğuk savaş” sonrası kendi politikasına döndü ve bundan vazgeçmeyecektir.

Bunun öncelikleri de haliyle Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege Denizi’ndeki çıkarlarıdır.

Dünya devleri Türkiye’nin deniz ve enerji açısından güçlü bir ülke olmasını istemiyor.

Bu açıdan Türkiye’ye yönelik alınan kararlar, silah ambargoları ve yaptırımlar, Türkiye’ye kendi “çizgilerini” empoze etmeyi amaçlamaktadır.

Gürdeniz, “Türkiye direniyor, direnmek zorunda, çünkü direniş kırılırsa ikinci Sevr ile karşı karşıya kalacağız”,- dedi.

Gürdeniz, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi NATO üyelerinin, Türkiye’ye karşı bir askeri çatışma durumunda Yunanistan’a yardım edecekleri senaryosunu olası görmemektedir.

Gürdeniz’e göre bu durum, bloğu çöküşün eşiğine getirecek ya da kısmen çökertecektir, bu ise ABD’nin jeopolitik teorilerine göre bir kâbusa eşdeğerdir.

“Türkiye, savunma sanayisi sayesinde Doğu Akdeniz’de de güçlendi.

Türkiye’nin denizde bu kadar güçlü olmasını, savunma sanayi alanında kendilerine karşı çıkmasını sağlayacak güce ulaşmasını beklemiyorlardı.

Bu yüzden Batı’da artık kaos var.

Türkiye, Libya’da, Gazimagosa’da (Kıbrıs) askeri üsler kuruyor.

Bunlar, Batı’nın Türkiye için çizdiği tasarımdan çok uzak şeyler.

Bu şeylere alışmaları doğal olarak zaman alacaktır.

Her ülke müzakere masasına oturmadan önce güçlü olmak ister.

Türkiye tam da bunu yapıyor”,- demektedir Türk amiral.

Ermenistan Kamu Radyosu