Samast gardiyanlara saldırınca tahliye edilmedi

Ogün Samast gardiyanlara saldırınca tahliye edilmedi

Hrant Dink’in katili Ogün Samast cezasını doldurunca tahliyesi gündeme geldi. Ancak gardiyanlarla olan bir kavgadan dolayı hakkında tutuklama kararı verilince serbest bırakılmadı.

DUVAR – Gazeteci Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast cezaevinden tahliye edilmeyi beklerken, aldığı başka cezalar nedeniyle serbest bırakılmadı. Samast Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 2007 yılında Şişli Osmanbey’de öldürmüştü. Ogün Samast hakkında cinayet tarihinde 17 yaşında olduğu için 22 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Dink’i öldüren Samast’ın infaz kanununa göre suçun üçte ikisine denk gelen 15 yıl 2 ay cezaevinde yatması gerekiyordu. Ancak 13 yıl 8 aydır cezaevinde olan Samast’ın infaz kanununda sonradan yapılan değişikliklerle tahliyesi gündeme geldi.

Samast’ın eşi Selma Samast’a tahliye edilme tarihi olan 6 Ağustos tarihli bir müddetname verildiği iddia edildi. Ancak Samast’ın iki yıl önce cezaevinde gardiyanlar ile yaşadığı bir kavga bu tahliyeyi engelledi. Gardiyanlara bıçak çektiği iddia edilen Samast, açılan davada 4.5 yıl hapis cezası aldı. Dosyası istinaf mahkemesinde bekleyen Samast hakkında ayrıca bu davadan dolayı tutuklama kararı çıkartıldı. Bu nedenle Samast’ın aldığı bu ceza ve bir başka dosyadan aldığı hapis cezasından dolayı cezaevinden tahliyesi söz konusu değil. Dink davası avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Samast’ın hukuki durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda Ogün Samast’ın örgüt üyeliğinden dolayı Yargıtay’da bekleyen 2.5 yıl hapis cezası var. Ayrıca cezaevinde gardiyanlara saldırmaktan dolayı 4. 5 yıllık bir ceza almış vaziyette. Bu cezadan dolayı hakkında verilmiş bir tutuklama kararı var. Eğer bu konuda tutuklamaya istinaf mahkemesine itiraz yapılmış ise ve karar onanırsa tahliyesi söz konusu değil.” (HABER MERKEZİ)

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