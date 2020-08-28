Malazgirt savaşının Ermenilere etkisi – Ermenistan Kamu Radyosu

Erdoğan, Malazgirt savaşının Ermenilere yönelik asimilasyon politikasını bitirdiğini söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Malazgirt Savaşı’nın 949. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, tarihi gerçekleri tahrif etmekten çekinmedi.

Erdoğan, özellikle Malazgirt savaşının, Bizans’ın Ermeniler ve Süryanileri asimile etme politikasına son verdiğini duyurdu.

Erdoğan, “Malazgirt savaşı, Bizans’ın Rumlar dışında tüm uluslara, özellikle Ermeniler ve Asurilere yönelik acımasız, ayrımcı asimilasyon politikasına son verdi”,- dedi.

Bizans İmparatorluğu’nun, yüzyıllardır Ermenistan ile düşmanca ilişkiler yürütmüş ve defalarca Ermenistan’a karşı ayrımcı bir politika izlemiş olasına rağmen Erdoğan, Ermeni ulusunun siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminin, 1071’deki Malazgirt savaşından sonra Türk boylarının Ermenistan ve daha sonra Küçük Asya’ya dolmasıyla ciddi şekilde zarar gördüğünü unutmaktadır.

Bunun sonucunda şekillenen Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Ermeniler, Asurlular, Rumlar ve diğer milletler en trajik olayları yaşamıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu