Gürcistanlı Ermeni ressamın tablosu, Google Kültür Enstitüsü’nün sanal sergisinde yer aldı

XIX. asrın sonunda ve XX. asrın başında Gürcistan’da yaşayan Ermeni rassam Harutyun Shamshinov’un (Shamshinyan) “Keenoba” (Gürcü ulusal bayramı) adlı tablosu, “Google” Kültür Enstitüsü’nün sanal segisinde yer aldı.

Gürcistan Sanat Evi müdürü Giorgi Kalandia, bu serginin Güney Kafkasya bölgesinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, Google’un dikkatini çeken tablonun Gürcistan Sanat Evi’nde bulunduğunu bildirdi. “Ulusal tiyatrodan siyasi mizaha kadar” sanal sergisi, sitede her zaman açık kalacak. Sergi, Gürcü sanatçılar ile Google Kültür Enstitüsü’nün artık 11 ortak projesidir. Google sanal sergisi, dünya çapında büyük sanatçılara ait olan ve yüzlerce müze ve özel koleksyonlarda yer alan yüzbinlerce tablo kopyalarını bir araya getiriyor.

ERMENİ HABER AJANSI