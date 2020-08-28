Gucci’nin Ermeni modeli – Ermenistan Kamu Radyosu

Gucci’nin Ermeni modeli, yerli tasarımcının yeni koleksiyonunun yüzü oldu

Avrupa moda dünyasında kargaşaya neden olan Armine Harutyunyan, artık yerel tasarımcıların gönlünü fethediyor.

Kız geçenlerde Ermeni giyim markası The Muse Fashion’ın minimalist reklam kampanyasında çekildi.

Monoton arka plan, kadın kıyafetleri ve Ermeni güzelliği.

Bunlar, The Muse Fashion yeni reklam fotoğraflarının başarısının anahtarlarıdır.

Markanın bu sezondaki ana yüzü, Gucci 2020 ilkbahar-yaz şovuna katılmasıyla dünya çapında tanınan Armine Harutyunyan oldu.

Marka bugün sadece iki farklı görsel içeren 7 fotoğraf yayınladı.

Birincisi, eldiven ve şapka ile tamamlanan narin renklerde bir bayan kıyafeti.

Çeşitli şenliklere katılma amaçlı lüks kıyafetlere harika bir alternatiftir.

Ayrıca elbise seçimi diğerlerinden farklı olmak için yardımcı olacaktır.

Böyle bir elbise, oldukça modern bir görünüme sahiptir.

Önümüzde sonbahar olduğunu ve sonbaharda eldiven ve şapkanın gerekli aksesuar olduğunu unutmayalım.

İkinci elbise, Ermenistan’ın sonbaharı ve kış başlangıcı için daha uygundur.

Muse Fashion, geniş kollu ve Loewe tarzı deri kemerli elbisesiyle farklı bir görünüm sunuyor.

Marka, bu elbise üzerine tuğla rengi deri ceket giymeyi teklif ediyor.

Bu tarz, dünya podyumlarını birkaç mevsimdir terk etmemektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu