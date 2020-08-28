Ermenistan satranç takımı online olimpiyatında çeyrek finale çıktı

İlk defa düzenlenen online satrnç olimpiyatında Ermenistan takımı çeyrek finale yükseldi.

Play Off’ta Ermenistan takımının rakibi Yunanistan’dı. Ermenistan takımı 8:4 skorluk üstünlükle karşılaşmayı kazandı ve çeyrek finale çıktı.

Ermenistan takımında yer alan satranççılarımızdan ilk aşamada Levon Aronyan, Gabriel Sargsyan, Lilit Mkrtchyan, Anna Sargsyan zafer kazandılar. Elina Danielyan yenilgiye uğradı, Hayk Martirosyan ise berabere kaldı. İkinci aşamada ise Levon Aronyan ile Anna Sargsyan zafer kazandı, Gabriel Sargsyan, Lilit Mkrtchyan ve Elina Danielyan maçları berabere bitirdi.

Çeyrek finale yükselen Ermenistan satranç takımı çeyrek finalde Hindistan takımıyla karşı karşıya gelecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/28/Ermenistan-satranç-takımı-online-olimpiyatı/191362