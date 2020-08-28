Ermenistan-Rusya silah endüstrisi görüşmeleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan ve Rusya Federasyonu’ndan, silah endüstrisi alanındaki üst düzey yetkililer, daha fazla işbirliği ile ilgili konuları tartıştı

Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı Askeri Sanayi Komitesi heyeti, komite başkanı Artak Davtyan başkanlığında, Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen “Ordu-2020” uluslararası askeri-teknik konferansına katılarak, konferans çerçevesinde açılan sergiye katıldı.

Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakanlığı Halkla İlişkiler Departmanından bir yetkilinin Armenpress’e yaptığı açıklamada, komite heyetinin ziyaret sırasında Rusya Federasyonu Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Müdür Yardımcısı Vladimir Drojov ve Rus silah sanayii alanındaki diğer üst düzey yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Silah endüstrisi alanında önemli konular tartışıldı.

Toplantılar sonucunda işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu