Ermenistan Ombudsmanı, Ermeni subayın haklarının ihlali ile ilgili Avrupa Konseyi ile BM’e başvurdu

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan’a esir düşen Ermeni subay Gurgen Alaverdyan’ın haklarının kaba ihlalleri vesilesiyle uluslararası kuruluşlara başvurdu.

Ermeni subayın, evde veya görevde herhangi bir sorunu olmadığını Alaverdyan’ın eşinden öğrendiğini bildiren Ombudsman, Azerbaycan tarafının yayınladığı iki video ile ilgili hazırladığı raporlardan birini artık Avrupa Konseyi, BM ile Avrupa Ombudsmanı Kurumu’na gönderdiğini bildirdi.

Ermenistan Ombudsmanı, daha önce de uluslararası kuruluşlara başvurarak, esir düşen Ermnei subayı haklarının kaba ihlallerine ve ona karşı nefret eylemlerine dikkat çekmişti.

Cenevre Sözleşmeleri, askeri esirlerin onur ve haysiyetine karşı saygı gösterilmesini güvence altına alıyor.

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan, 22 Ağustos’ta yanlışlıkla Azerbaycan sınırını geçerek esir düşen Ermeni subay Gurgen Alaverdyan’ın katılımıyla video mesaj yayınlamıştı, ancak Ermeni karşıtı içerikli mesaj metninn, Azerbaycanlılar tarafından hatalı Ermeniceyle hazırlandığı ve Ermeni subaya zorla okutulduğu anlaşılmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/28/Ermenistan-Ombudsman-esir-Azerbaycan/191454