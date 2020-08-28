“Artsakh kutsal bir davadır” – Ermenistan Kamu Radyosu

“Artsakh kutsal bir davadır”. Tanınmış Fransız Liberation dergisi, Artsakh hakkında fotoğraflar yayınladı

Ünlü Fransız Liberation dergisi, “Artsakh kutsal bir davadır” başlıklı makalede, bu yaz ülkeyi ziyaret eden fotoğrafçı Aleksis Papazyan’ın çektiği Artsakh’ın fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğrafların yanı sıra, Artsakh Cumhuriyeti’nin oluşumunun kısa bir tarihi de sunulmaktadır.

Fotoğrafçı, Artsakh’ın farklı bölgelerini ve köylerini ziyaret etti.

Ayrıca Şuşi şehrinin kurtuluşunun sembolü olarak, bir anıt haline gelen ünlü Şuşi tankını da fotoğrafladı.

Ermenistan Kamu Radyosu