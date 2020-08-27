Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama! Ermenistan İHA’sı düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan‘a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Yapılan son dakika açıklamada; cephe hattındaki Fuzuli ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan’a ait İHA’nın vurulduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
ERMENİSTAN’A AİT İHA VURULDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cephe hattındaki Fuzuli ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan’a ait İHA’nın vurulduğu belirtildi.
https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/08/27/son-dakika-azerbaycan-savunma-bakanligindan-aciklama-ermenistan-ihasi-dusuruldu
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