Sabbağ ve Ermenistan Büyükelçisi Görüşmesinde; İki Ülkenin Parlamento İlişkilerinin Derinleştirilmesini Ele Alındı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ bugün Şam’daki Ermenistan Büyükelçisi Tigran Gevrogyan ile bulunduğu görüşmede, Suriye ve Ermenistan parlamentoları arasındaki ilişkilerinin derinleştirme önemini doğrularken karşılıklı ziyaretlerin ve iki dost ülke arasında tüm alanlardaki ilişkilerinin geliştirmesi çağrısında bulundu.

Sabbağ; Suriye ve Ermeni halkları arasında onlarca yıldır göze çarpan kardeşlik ve dostluk ilişkilerine övgüde bulunarak, iki dost halkın eski ve yeni yüzleri ile Osmanlı işgalinin ellerinde yüz yüze kaldıkları acılara işaret etti.

Öte yandan Ermenistan Büyükelçisi; Suriyeli ve Ermeni tarihi, köklü ve daima yenilenen ilişkilerinin geliştirmesine çalışması gerektiğini doğrularken, Ermenistn Milli Meclisi üyeleri ve ermeni suriyeliler iş adamlarından oluşan heyetin Suriye’ye ziyaret edeceklerini fakat şu an koronavirüs salgının çekilmesi ve havalimanlarda eski hareketin dönmesini beklendiğine işaret etti.

Ermenistan büyükelçisi ayrıca Halk Meclisi Başkanı’na Ermenistan Milli Meclisi Başkanı Ararat Mirzoyan’ın tebrik mektubunu iletti. Mirzoyan mektubunda; iki dost halklarının çıkarlarına uygun olarak iki ülke parlamentoları arasında etkili işbirliği çerçevesindeki ortak çabalara duyduğu güveni ifade etti.

Görüşmeye Ermenistan Büyükelçiliğinin Baş Danışmanı ve bazı Meclis üyeleri katıldı.

Çeviri: P.M.

SANA