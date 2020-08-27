‘Kilise var, cami isteriz’ dediler: Atakum’un kafesi cami yapılması için yıkıldı

Samsun’da Atakum Belediyesi’ne ait Yalı Kafe bugün yıkıldı. Millet Kıraathanesi ve kütühpane yapılması amacıyla ayrılan kafe arazisine, Atakum Sahili’nde Proteston Kilisesi olmasını ileri süren bir grubun “Kilise var, cami de isteriz” diye talepte bulunmasının ardından cami yapılması kararı verildi.

Haydar Öztürk

SAMSUN – Samsun’un Atakum Sahili’nde bulunan Yalı Kafe, cami yapılmak için yıkıldı. Atakum Belediyesini CHP’nin almasından sonra belediyeye ait Yalı Kafe’nin bulunduğu alan, Millet Kıraathanesi ve kütüphane yapılacağı gerekçesi ile Samsun Belediyesi’ne devredildi. Ancak daha sonra aynı sahilde bulunan Protestan Kilisesini gerekçe gösteren bir grup “Kilise var cami yok” kampanyası yürütünce kafe cami yapılmak için yıkıldı. Kafenin yıkılmasına karşı CHP Atakum İlçe Başkanlığı, muhtarlar ve vatandaşlar yıkımdan önce eylem yapmıştı.

2009 Yerel Seçimlerinde CHP’de bulunan Atakum Belediyesi, 2014 yılı seçimlerinde AKP’ye geçti. 2009 yılından 2014 yılına kadar CHP’li Atakum Belediyesi tarafından Deniz Kafe adıyla işletilen kafe, 2014 sonrası Yalı Kafe ismini aldı. CHP ve AKP dönemlerinde Atakum Sahili’nde halka hizmet veren kafe, belediyenin önemli gelir kaynakları arasında yer aldı. 31 Mart Seçimlerinde ise Atakum Belediyesini yeniden CHP’nin kazanması ile Milli Emlak, kafenin bulunduğu araziyi satışa çıkartma kararı aldı.

‘ATAKUM DİRİLİŞ GRUBU’NUN TALEBİ

CHP’li Atakum Belediyesi satışa karşı çıkarken, devreye giren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kafenin arazisini “millet kıraathanesi ve kütüphane” yapma vaadi ile bedelsiz olarak aldı. Yalı Kafe arazisini Millet Kıraathanesi ve Kütüphane yapmak için devralan Samsun Büyükşehir Belediyesi ise bugün kafenin olduğu yere giderek iş makineleri ile yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Samsun’un Atakum ilçesi sahilinde Protestan Kilisesi olması nedeniyle sahilde cami de yapılması için imza toplayan Atakum Diriliş Grubu’nun bu isteği, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı yapılan Yalı Kafe alanında yerine getirilecek. Atakum Diriliş Grubu tarafından toplanan imzalar Samsun Büyük şehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’e teslim edilirken, Belediye Başkanı Demir, Atakum ilçesinde iki cami ve üç mescit yapılacağını, camilerden birinin ise bugün yıkımı yapılan Yalı Kafe’nin olduğu yere yapılacağını açıklamıştı. (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2020/08/27/kilise-var-cami-isteriz-dediler-atakumun-kafesi-cami-yapilmasi-icin-yikildi/