Hükümetlerarası Ermeni-Rus askeri-teknik işbirliği komisyonunun oturumu Rusya’da yapılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni-Rus hükümetler arası askeri-teknik işbirliği komisyonunun 15. oturumu Rusya’nın Irkutsk kentinde yapılacak.

EC Savunma Bakan Yardımcısı Makar Ghambaryan başkanlığındaki heyet, oturumda yer almak için Rusya’ya gidecek.

EC Başbakanı Nikol Pashinyan’ın bu konudaki kararı hükümetin resmi internet sitesinde yayınlandı.

EC heyetinde ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Olağanüstü Büyükelçisi ve Tam Yetkili Vardan Toghanyan, Dışişleri Bakanlığı Avrasya Bölge Dairesi Başkanı David Virabyan, Dışişleri Bakanlığı Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü Başkanı Astghik Baldryan, Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi yer alacak. Temsilci Victor Biyagov, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Güvenlik Konseyi Askeri Güvenlik Dairesi Askeri-Siyasi İşbirliği Bölümü Başkanı Armen Abrahamyan ve diğer yetkililer.

Ermenistan Cumhuriyeti heyeti 14-18 Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu’nda olacak.

Ermenistan Kamu Radyosu