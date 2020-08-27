Continental kendi Nazi geçmişini araştırdı: 10 bin köle işçiyle Hitler’in savaş makinesinin önemli bir parçasıydık

Nazi geçmişiyle hesaplaşan Alman şirketleri arasına katılan otomotiv sanayinin lastik ve orijinal ekipman tedarikçisi Continental, bu konuda yürüttüğü araştırmayı yayımladı.

Continental’ın kendi araştırması dünyanın en büyük lastik üreticisi olduğu Nazi döneminde Yahudi Soykırımına da sahne olan 2. Dünya Savaşı’nın yürütülmesinde kilit rol oynadığı ve bunun için binlerce köle işçi çalıştırdığını gözler önüne seriyor.

Alman yedek parça devinin Nazilerle ilişki sicilinin günışığına çıkarılmasıyla görevlendirdiği tarihçi Paul Erker, şirketin ‘Nasyonal Sosyalist silahlanmanın ve savaş ekonomisinin temel direklerinden biri olduğu’ sonucuna ulaştığını belirtti.

Erker’in 800 sayfalık raporuna göre, Continental savaş döneminde fabrikalarında 10 bin köle işçiyi insanlıkdışı koşullarda çalıştırdı, bunlar arasında toplama kampı esirleri de vardı.

Continental CEO’su Dr. Elmar Degenhart, şirket tarihinin en karanlık bölümünü tümüyle aydınlığa kavuşturmak için bu araştırmayı başlattıklarını ve araştırmanın, şirketin Nazi lideri Adolf Hitler’in savaş makinesinin önemli bir parçası olduğunu gösterdiğini belirtti.

Continental’ın 1930 ve 40’lardaki önemli ürünleri arasında gaz maskeleri ve ayakkabı pençeleri yer alıyordu.

Orduya tedarik ettiği pençelerin denemelerini, Berlin yakınındaki Sachsenhausen toplama kampında esirleri günde avluda 30-40 km yürümeye zorlayarak gerçekleştiriyordu. Buna dayanamayıp yere düşen esirler SS muhafızları tarafından idam ediliyordu. Continental denemeleri için esirlerin karda ve buzda toplamda 2200 km zorla yürütüldüğü de oluyordu.

Erker, bu icraatlara şirket yönetiminin etkin şekilde müdahil olduğunu, ama savaş sonrası dönemde pek azının tutuklandığını belirtti.

Şirketin açıklamasında, 1871 yılında Hanover’de kurulan Continental’ın şirket kültürünün silahlanma sanayine girdikçe aşamalı şekilde yozlaştığı yorumu yapıldı, kendi tarihinden çıkardığı derslerin eğitim programlarıyla bütünleştirileceği dile getirildi.

Nazi geçmişleriyle ilgili araştırma ve açıklama yapan Alman şirketlerinin başını Volkswagen, BMW, Deutsche Bank, Siemens, Mercedes-Benz, ThyssenKrupp ve toplama kamplarında esirleri öldüren Zyklon B gazının üreticisi IG Farben yer alıyor. IG Farben ikiye bölünerek Bayer ve BASF olarak yola devam ediyor.

Almanya’nın Nazi döneminin köle işçilerine ve ailelerine tazminat ödemek üzere vakıf kurması 2000 yılını buldu. Alman hükümeti ve sanayi devlerinin 5 milyar euro katkıda bulunduğu vakıftan 2007 yılına gelindiğinde 1.7 milyon kurbana 4.37 milyar euro ödeme yapıldı.

Sputnik Türkiye